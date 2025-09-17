"الاحتواء الشامل الدولية" تمنح جميلة القاسمي عضوية فخرية دائمة لدعمها حقوق ذوي الإعاقة

الشارقة في 17 سبتمبر/ وام / منحت منظمة الاحتواء الشامل الدولية، الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، رئيسة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، العضوية الفخرية الدائمة، تقديرا لمساهماتها الجوهرية في الحركة العالمية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية وتعزيز حقوقهم وأدوار أسرهم في المجتمع.

وتسلمت الشيخة جميلة القاسمي شهادة العضوية الموقعة من رئيسة المنظمة سو سوينسون ونائب الرئيس لويس غابرييل فياريال، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي 2025 "نحن الاحتواء" التي تنص على الاعتراف بمسيرتها الطويلة وإنجازاتها في هذا المجال.

وتمثل هذه الشهادة تكريما دوليا رفيع المستوى من قبل المنظمة التي تعد أكبر شبكة عالمية تعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وأسرهم ما يضع الشيخة جميلة القاسمي في مصاف القيادات العالمية التي أثرت بشكل ملموس في دعم حقوق وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية على مستوى المجتمع الدولي.

وقالت الشيخة جميلة القاسمي، إن هذا التقدير الدولي هو تكريم لإمارة الشارقة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أرسى نهجاً إنسانياً يرتكز على العدالة والشمولية وأولى قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم كل اهتمامه ورعايته.

وأضافت: يشرفني أن أحظى بعضوية دائمة في منظمة الاحتواء الشامل الدولية، هذا الصرح العالمي الذي يمثل صوت الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وأسرهم في مختلف أنحاء العالم، معتبرة هذا التكريم مسؤولية جديدة لمواصلة نهج الاحتواء والدمج والعمل من أجل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وتمكينهم من المشاركة الكاملة في مجتمعاتهم.

وأكدت أن هذا التكريم يعد اعترافا بمسيرة المدينة التي تعد منذ تأسيسها منبراً للدمج وبيتاً رائداً للمعرفة والخدمات المتخصصة ومركزاً لبناء الشراكات الدولية.

وقالت سو سوينسون رئيسة منظمة الاحتواء الشامل الدولية، إن العضوية الفخرية مدى الحياة يتم منحها للأشخاص الذين أحدثوا تأثيراً كبيراً على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية وأسرهم حول العالم، معربة عن اعتزازها بالاعتراف بشخصية تجسد العطاء "الذي نراه من حولنا في اجتماعاتنا بالشارقة وبالتآلف الذي جمعنا معاً".

وأوضحت أن الشيخة جميلة القاسمي بصفتها رئيسة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية هي أيضاً عضو مؤسس في منظمة الاحتواء الشامل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولعبت دوراً رئيسياً في جمع الأعضاء في المنطقة ومثّلت صوتهم في مجلس المنظمة لمدة 12 عاما، كما كانت القوة الدافعة وراء استضافة أول مؤتمر عالمي للمنظمة في المنطقة.

ويجسد منح الشيخة جميلة القاسمي العضوية الدائمة في منظمة الاحتواء الشامل تتويجاً لمسيرة استثنائية من العطاء ويضع الشارقة على خريطة العالم كنموذج ملهم للاحتواء والدمج الإنساني.

ويجد أصحاب الخبرة والاختصاص أن هذه العضوية تتيح للشيخة جميلة القاسمي صوتاً معززاً داخل المنظمة الدولية مما سيمكنها من المشاركة الدائمة في صياغة إستراتيجياتها وإدخال تجارب الشارقة كمثال يحتذى به.

ومن المتوقع أن تؤثر هذه العضوية في تعزيز التعاون الدولي ونقل الخبرات وتطوير الأطر التشريعية والسياسات الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في المنطقة.

ويعكس هذا التكريم التقاء مسيرة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية برئاسة الشيخة جميلة القاسمي مع المبادئ الأساسية التي تقوم عليها منظمة الاحتواء الشامل الدولية من خلال مبادراتها ومراكزها التي استفاد منها 3000 من الأشخاص ذوي الإعاقة .

وبينما ينص المبدأ الأول لمنظمة الاحتواء الشامل الدولية على الاعتراف بالأهلية القانونية، فقد أنشأت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وحدة المناصرة الذاتية لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية للمشاركة في المؤتمرات وصنع القرار، كما استضافت قمة المناصرين الذاتيين تحت عنوان "خطوة واحدة أقرب" عام 2019 بمشاركة ممثلين من 13 دولة عربية.

وفي الوقت الذي تتبنى فيه المنظمة الدولية مبدأ التعليم الدامج، فقد وصل عدد المستفيدين بخدمة الفصول التعليمية والإرشاد الأسري بالمراكز والفروع التابعة لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية إلى 1307 مستفيدين.

وأسست مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية 13 مدرسة ومركزاً تعليميا بالإضافة إلى ثلاثة مراكز في فروع المدينة تقدم خدمات الدمج لـ 705 طلاب، كما تعقد شراكات مع وزارة التربية والتعليم لتطبيق نموذج التعليم الدامج في المدارس الحكومية وبرامج إعداد المعلمين.

ويلتقي مبدأ منظمة الاحتواء الشامل "العيش المستقل والمشاركة المجتمعية" مع العديد من مبادرات مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية التي تتبنى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتتيح المشاركة الكاملة في الرياضة والثقافة والفنون والعمل المجتمعي، وكذلك تبني مراكز متخصصة منها مركز الفن للجميع الذي تأسس في 2017، ومخيم الأمل الذي تأسس في العام 1986 فضلاً عن إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في الفعاليات الوطنية مثل أيام الشارقة التراثية.

وتولي مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية التوظيف والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة أهمية بالغة حيث تم توظيف 65 موظفاً منهم في المدينة من بين 754 موظفاً، وإطلاق الملتقى الدولي للتوظيف الدامج (2023) إضافة إلى مبادرات تطوير برامج التأهيل المهني ودعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة لدعم ذوي الإعاقة في تأسيس مشاريعهم التجارية.

ووفق المبدأ الخامس لمنظمة الاحتواء الشامل الدولية، فإن لدعم الأسرة أولوية في الشارقة إذ تم تأسيس جمعية أولياء أمور المعاقين لتفعيل دور الأسرة في التعليم والتأهيل وتوفير برامج تدريبية وإرشادية تمكّن الأسر من المشاركة في صياغة الخطط التعليمية لأبنائهم.

وكرّست الشيخة جميلة القاسمي حياتها العملية منذ انضمامها عام 1983 إلى مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية لتقود مسيرة تحوّل جعلت من المدينة مؤسسة رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.

وقادت الشيخة جميلة القاسمي جهوداً رائدة في التعليم الدامج والتأهيل والتوظيف والدمج المجتمعي، وأسست مراكز متخصصة لرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أسست مبادرات مستدامة عززت الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وامتدت إسهامات الشيخة جميلة القاسمي إلى المحافل الدولية، حيث شغلت عضوية مجلس إدارة منظمة الاحتواء الشامل ممثلة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للفترة ( 2012 - 2024) وأسهمت في تعزيز قضايا الدمج على مستوى السياسات والتشريعات.

ولم تقتصر جهود الشيخة جميلة ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية على تقديم الخدمات بل لعبت دوراً بارزاً في إصدار القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2009.