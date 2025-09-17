صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية الكلية الأوروبية للأردن

بروكسل في 17 سبتمبر/ وام / أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل عن صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية الكلية المقدمة إلى المملكة الأردنية الهاشمية بقيمة 250 مليون يورو، وذلك ضمن برنامج المساعدات المالية الكلية الرابع المخصص للأردن والبالغ إجماليه 500 مليون يورو، والذي أقره كل من البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد في أبريل 2025.

ويأتي هذا الصرف بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي والأردن في 25 أغسطس الماضي، حيث تحدد المذكرة الإصلاحات والإجراءات السياساتية المتفق عليها التي تشكل أساس تنفيذ هذه المساعدات.

ويهدف البرنامج إلى دعم الشراكة الإستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي والأردن بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام والقدرة على الصمود ومواصلة مسيرة الإصلاح.

وستتبع هذه الدفعة دفعتان أخريان بقيمة 150 مليون يورو و100 مليون يورو على مدى عامين ونصف تقريباً.

