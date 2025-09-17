رئيسة الدورة الـ80 للجمعية العامة تؤكد أهمية التزام المجتمع الدولي بميثاق الأمم المتحدة

نيويورك في 17 سبتمبر/ وام / أعلنت أنالينا بيربوك رئيسة الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة ، عزمها استغلال كل فرصة متاحه في الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة، الذي سيبدأ رسميا إعتبارا من يوم الاثنين المقبل، لإعادة التأكيد على أهمية التزام المجتمع الدولي بميثاق الأمم المتحدة والمبادئ التي يمثلها.

جاء ذلك في تصريحات لها خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم في المقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك، حيث شددت عن أهمية الفعاليات رفيعة المستوى المقرر عقدها خلال الأسبوع المقبل، وعلى رأسها الاجتماع رفيع المستوى لإحياء الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، والمؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالسبل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، والاجتماع رفيع المستوى بمناسبة الذكرى الثلاثين للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، وغيرها من الاجتماعات التي أشارت إلى أنها توفر فرصا تاريحية مهمة.

وأوضحت أن شعار "معا نحو الأفضل"، الذي ستسترشد به خلال رئاستها للدورة الـ80 للجمعية العامة، يعكس حقيقة أنه "لا يمكن لأي دولة، مهما بلغ حجمها أو قوتها أو ثروتها، أن تواجه التحديات اللامحدودة التي نواجهها بمفردها".

ودعت المجتمع الدولي الذي يحتفل هذا العام بمرور 80 عاما على تأسيس الأمم المتحدة، إلى التأمل وإعادة البناء، مشددة على أهمية العمل لضمان بقاء الأمم المتحدة قوية على مدى الثمانين عاما المقبلة.

واستعرضت أوليات رئاستها للدورة الـ80 للجمعية العامة، بما فيها دفع مبادرة "الأمم المتحدة 80"، وجعل الأمم المتحدة أكثر فعالية وقادرة على الوفاء بوعودها، بالإضافة إلى تركيز الجمعية على توجيه عملية اختيار الأمين العام المقبل، والبناء على ميثاق المستقبل وضمان تنفيذه عبر استعادة الزخم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واختتمت أنالينا بيربوك رئيسة الجمعية العامة تصريحاتها بالتأكيد أن العالم يقف عند مفترق طرق في هذا الوقت بالذات، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهد، مشددة بهذا الشأن على الحاجة الآن إلى الإرادة والطموح لتحويل الوعود إلى أفعال، والالتزامات إلى تقدم، والأمل إلى واقع.

-سر-.