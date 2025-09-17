جامعة الإمارات تحصد اعترافاً عالمياً جديدا في تصنيفات كيو إس 2026

العين في 17 سبتمبر/ وام / حققت جامعة الإمارات العربية المتحدة إنجازا في تصنيفات “كيو إس العالمية” لبرامج ماجستير إدارة الأعمال 2026، حيث حصد برنامج ماجستير إدارة الأعمال المرتبة الأولى على مستوى الإمارات، والثانية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وجاء ضمن الفئة “121–130” عالمياً.

ويستند هذا التصنيف إلى مؤشرات رئيسية تشمل: قابلية التوظيف، والقيمة مقابل المال، وإنجازات الخريجين، والريادة الفكرية، والتنوع، ما يؤكد تنافسية البرنامج عالمياً وأثره الملموس.

ويُعد تصنيف “كيو إس العالمي” لبرامج ماجستير إدارة الأعمال من أبرز المؤشرات المرجعية التي تسلط الضوء على أفضل كليات وبرامج إدارة الأعمال في العالم، حيث شملت نسخة عام 2026 تقييماً لـ 390 برنامجاً في 67 موقعاً حول العالم، مما يعكس ديناميكية التعليم في مجال الأعمال على المستوى الدولي.