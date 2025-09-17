"موانئ أبوظبي" تمنح عقداً لشركة باكو لأحواض السفن لبناء سفينتي حاويات ذات غاطسٍ ضحل

شوشا - أذربيجان في 17 سبتمبر/ وام / أعلنت اليوم مجموعة موانئ أبوظبي عن ترسية عقد على شركة "باكو لأحواض السفن" في أذربيجان، يتم بموجبه بناء سفينتي حاويات بطاقة استيعابية تعادل 780 حاوية نمطية لكل سفينة، ليتم استخدامهما في تعزيز التجارة عبر منطقة بحر قزوين.

وتم توقيع العقد مع شركة "أذربيجان القابضة للنقل والاتصالات"، الممثل القانوني العام، نيابة عن شركة "باكو لأحواض السفن".

وتسعى المجموعة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الربط البحري، ورفد حركة التجارة، وتعزيز الخدمات اللوجستية عبر منطقة بحر قزوين، وقد تم تصميم السفينتين المخصصتين للعمل في المنطقة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الشحن بالحاويات، وضمان توفير حلول نقل أكثر كفاءة وموثوقية واستدامة.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي إن هذه الخطوة تنسجم مع رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة،وتؤكد التزامنا في مجموعة موانئ أبوظبي بدعم وتمكين التجارة المتنامية في منطقة بحر قزوين، ونسعى من خلال تعاوننا مع "باكو لأحواض السفن" إلى إتاحة أعلى المعايير الدولية من حيث الجودة والكفاءة على متن هذه السفن، بما يتيح لنا توفير طاقة استيعابية أكبر، وتحسين كفاءة وموثوقية الخدمات، والمساهمة في تحقيق النمو المستدام لسلاسل الإمداد.

ومن المتوقع أن يتم تسليم السفينتين في الربع الرابع من عام 2027، ليتم تشغيلهما للربط بين المراكز التجارية ضمن منطقة بحر قزوين.

ويأتي هذا العقد في أعقاب المشاريع الأخيرة التي نفذتها مجموعة موانئ أبوظبي والشركات التابعة لها في منطقة آسيا الوسطى، وذلك انطلاقاً من أولوياتها وأهدافها الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز كفاءة نقل موارد الطاقة إلى الأسواق العالمية، وربط المناطق الاستراتيجية وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأعلنت المجموعة في يونيو الماضي عن افتتاح المرحلة الأولى من مركز تبليسي متعدد الوسائط، ليكون أول مركز لوجستي من نوعه في جورجيا يضم محطة حاويات ومنطقة مستودعات جمركية، ويشكل حلقة ربط رئيسية للخدمات اللوجستية، مما يسهم في ترسيخ حضور المجموعة في منطقة آسيا الوسطى.

ويعد المركز الجديد مرفقاً لوجستياً حديثاً متصلاً بشبكة السكك الحديدية، ويتفرد بموقع إستراتيجي يربط بحر قزوين بالبحر الأسود، المطلين على الممر الأوسط، أقصر الطرق التجارية الرابطة بين آسيا وأوروبا.