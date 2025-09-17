السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع إستراتيجي مشترك

الرياض في 17 سبتمبر/ وام / وقع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، ومحمد شهباز شريف، رئيس الوزراء الباكستاني، اليوم في الرياض، اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الاتفاقية التي تأتي في إطار سعي البلدين لتعزيز أمنهما المشترك وتحقيق السلام في المنطقة والعالم، تهدف إلى تطوير التعاون الدفاعي وتعزيز قدرات الردع المشترك ضد أي اعتداء، وتنص على أن أي اعتداء على أي من البلدين هو اعتداء على كليهما.

وجاء التوقيع عقب جلسة مباحثات رسمية عقدت في الديوان الملكي بقصر اليمامة، حيث استعرض ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الباكستاني العلاقات الثنائية الوثيقة والجهود التنسيقية لتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، كما تناولا تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

