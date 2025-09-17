أمير قطر وملك الأردن يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

عمان في 17 سبتمبر/ وام / أكد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية أهمية دعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة، مشددين على أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تواجهها المنطقة للحفاظ على أمنها واستقرارها.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات رسمية عقدها الزعيمان اليوم في العاصمة الأردنية عمان، تناولت العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى آخر تطورات الأوضاع في المنطقة.

وقالت وكالة الأنبياء القطرية إنه خلال الجلسة أعرب أمير قطر وجلالة الملك عبدالله الثاني عن ارتياحهما لما تشهده العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين من تطور ونماء، وأكدا حرصهما على الارتقاء بها وتعزيزها في شتى المجالات، لاسيما الاقتصادية والاستثمارية.

وتناولت المباحثات عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

- خلا -.