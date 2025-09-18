أوروبا تبحث إنشاء "جدار " من الطائرات المسيرة لحماية حدودها الشرقية

بروكسل في 18سبتمبر/وام/ أعلن المفوض الأوروبي للدفاع أندريوس كوبليوس عن عزمه عقد محادثات مع وزراء الدفاع في دول شرق أوروبا الأسبوع المقبل لبحث إنشاء "جدار طائرات مسيّرة" على طول الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي . وأوضح كوبليوس، في تصريح صحفي ، أن بعض الدول الأعضاء كانت قد بدأت بالفعل مناقشة هذا المشروع ، وأن المفوضية الأوروبية ترغب الآن في التحرك السريع لتحويل الفكرة إلى واقع ملموس، بهدف سد الفجوة الخطيرة في قدرات الدفاع الجوي ضد التهديدات المسيّرة .

وقال كوبليوس إن المشروع لا يزال في مراحله الأولى، لكن من المتصوَّر أن يتضمن مزيجاً من أجهزة الاستشعار وأنظمة التشويش والأسلحة المتنوعة لرصد وتحييد الطائرات المعادية، مشيراً إلى أن الوقت لا يزال مبكراً لتحديد كلفة المشروع أو المدة التي سيستغرقها تنفيذه، رغم تقديرات غير رسمية ترجّح إمكانية إنجازه خلال عام.

