برنامج حافل في جناح البحرين بـ “إكسبو أوساكا 2025"

أوساكا في 18 سبتمبر/وام/ احتفل جناح مملكة البحرين في “إكسبو 2025 – أوساكا”، اليوم، بيومه الوطني من خلال برنامج حافل جسد التنوع الثقافي الذي يقدمه المعرض.

وأكد عبدالجبار عبدالصمد منسق المحتوى بجناح مملكة البحرين في “إكسبو 2025 – أوساكا” سعادتهم بالاحتفال باليوم الوطني لمملكة البحرين، الذي أقيم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح أن الفعالية تضمنت عروضاً فنية عكست الهوية البحرينية الأصيلة، شملت الفنون المرتبطة بالبحر والأغاني والأهازيج التي كان يؤديها الغواصون في رحلات البحث عن اللؤلؤ، إلى جانب فن الصوت الذي اشتهرت به البحرين وانتشر في دول الخليج، وخلّده عدد من رواد الغناء مثل الفنان محمد بن فارس، وضاحي بن وليد، ومحمد زويد.

وأضاف أن الفعالية جمعت بين الموسيقى التراثية البحرينية والموسيقى المعاصرة في قالب واحد، إلى جانب تسليط الضوء على أعمال فنية وتشكيلية لرواد بحرينيين قُدمت عبر عروض بصرية جسدت الحكاية بالتوازي مع الأداء الفني على المسرح.

وأشار إلى أن جناح البحرين، الذي يأتي تحت شعار "تلاقي البحار"، يقدم تجربة تفاعلية تقوم على الحواس، حيث يتيح للزوار التعرف إلى الثقافة البحرينية عبر معارض متعددة ومعرض اللمس الذي يبرز انتقال الحرف التقليدية إلى الصناعات الحديثة، فضلاً عن تجربة التذوق في المقهى .

