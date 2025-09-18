قرعة "سوبر غرب آسيا" للسلة تضع شباب الأهلي بالمجموعة"الأولى" والشارقة في "الثانية"

دبي في 18 سبتمبر/ وام/ أسفرت قرعة دوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة "وصل" لمنطقة الخليج لموسم 2025-2026، التي أجريت اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، عن وقوع نادي شباب الأهلي في المجموعة الأولى، فيما جاء فريق الشارقة في المجموعة الثانية.

وتشهد البطولة للمرة الأولى مشاركة فريقين من الإمارات، حيث يشارك شباب الأهلي بصفته حامل لقب النسخة الماضية، إلى جانب الشارقة بطل الدوري الإماراتي.

وضمت المجموعة الأولى فرق: شباب الأهلي، والاتحاد السعودي، والمحرق البحريني، وكاظمة الكويتي، بينما ضمت المجموعة الثانية فرق: الشارقة، والكويت الكويتي، والعربي القطري، والعلا السعودي.