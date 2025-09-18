جامعة الذيد تشارك في معرض التخصصات الجامعي

الذيد في 18 سبتمبر /وام/ تشارك جامعة الذيد في الدورة السابعة من معرض التخصصات الجامعي، الذي تنظمه إدارة مكتبات الشارقة العامة في مقر هيئة الشارقة للكتاب، من 22 إلى 25 سبتمبر الجاري، وذلك تحت شعار "عالم مزدوج: عِش تخصصك في بُعد جديد".

وتأتي مشاركة الجامعة في إطار التزامها المتواصل بالتواصل مع طلبة المرحلة الثانوية وأولياء الأمور، والتعريف ببرامجها الأكاديمية ومميزاتها، بما يساهم في مساعدة الطلبة على اتخاذ قرارات تعليمية واعية تتماشى مع احتياجات سوق العمل.

