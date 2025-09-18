النزالات النهائية تسدل الستار غدا على مونديال "المواي تاي" بأبوظبي

أبوظبي في 18 سبتمبر/ وام/ تختتم غدا منافسات "مونديال الشباب" للمواي تاي المقام في "سبيس 42 أرينا" بأبوظبي بإقامة نهائيات الفئة العمرية “16 و17 عاما” يعقبها حفل تتويج الأبطال وإعلان الفائزين بجوائز الأفضل في البطولة.

وشهد سعادة عبدالله سعيد النيادي، رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، اليوم نزالات نصف النهائي، والتقى بممثلي الاتحاد الدولي، ورؤساء الاتحادات الوطنية والبعثات المشاركة.

وأقيمت على هامش الحدث العالمي اجتماعات يومية للحكام، أكدت الالتزام بأعلى معايير النزاهة، والاحترافية في إدارة نزالات البطولة التي ينظمها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، بإشراف الاتحاد الدولي، بمشاركة 1200 لاعب ولاعبة من 100 دولة، بالإضافة إلى لاعبي أصحاب الهمم.