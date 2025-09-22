مقتل 11 من قوات الأمن النيجيرية في كمين بولاية بينو

أبوجا في 22 سبتمبر/وام/ لقي 11 عنصرًا من قوات الأمن النيجيرية مصرعهم في كمين مسلح استهدف دورية مشتركة في مركز أغو بولاية بينو شمال وسط البلاد.

وقال رئيس المجلس المحلي جوستين شاكو في تصريح له إنه تم العثور على جثث الضحايا، فيما لا يزال عنصر في عداد المفقودين، مشيرًا إلى أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت متواصلة.

وأوضح أن المهاجمين الذين يُشتبه في كونهم رعاة مسلحين وعناصر من ميليشيات محلية أضرموا النيران في مركبتي الدورية بعد الهجوم، مؤكدًا أن التحقيقات جارية لتحديد هوية المنفذين.

