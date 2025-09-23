خسارة أبرز المرشحين في بطولة "كيو تور" الشرق الأوسط للسنوكر

دبي في 23 سبتمبر/ وام / شهدت منافسات دور الـ32 من بطولة "كيو تور" الشرق الأوسط التصنيفية للسنوكر، المقامة في أكاديمية كيو سبورتس بدبي، مفاجآت كبيرة بخروج عدد من أبرز المرشحين.

ويشارك في البطولة نحو 60 لاعباً من 11 دولة بالمنطقة، وتقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للبلياردو والسنوكر على فترتين، الأولى من 21 إلى 24 سبتمبر الجاري، والثانية من 25 إلى 28 من الشهر نفسه.

وشهد هذا الدور خسارة محمد الجوكر أمام العراقي علي جليل بنتيجة 2-3، كما ودع عبدالرحمن الشامسي المنافسات بخسارته أمام المصري عمر عامر 1-3، فيما توقفت مسيرة البحريني حبيب صباح بطل العالم السابق بالخسارة أمام المصري مينا عوض 1-3.

وفاز خالد الكمالي على العراقي علي العلي 3-2، وتغلب عيسى الهاشمي على المغربي يوسف إدريس 3-1، وتجاوز أحمد شهاب زميله خالد يسلم 3-0، وفاز السعودي أيمن العمري على الليبي معتز صبريه.

وتعد البطولة واحدة من المحطات التصنيفية المعتمدة في الشرق الأوسط، حيث يتأهل الفائز بلقبها إلى التصفيات النهائية لبطولة "جلوب تور" العالمية المقررة في ألبانيا.