‎بلدية عجمان تحصد شهادة دولية في رفاهية الموظفين بنتيجة 99.38%

عجمان في 23 سبتمبر / وام / حصدت دائرة البلدية والتخطيط - عجمان شهادة المعيار الدولي لسعادة ورفاهية الموظفين “IEHWS2023”، الممنوحة من المعهد البريطاني للمعايير “BSI”، محققة نتيجة استثنائية بلغت 99.38% ضمن فئة "المؤسسة القيادية التحولية"، ليعد هذا الإنجاز الأول من نوعه على مستوى بلديات الدولة والجهات الحكومية في إمارة عجمان.

وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط - عجمان، بهذا الإنجاز الذي يجسد ريادة الدائرة في تبني أفضل الممارسات العالمية.

وتسلم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، الشهادة من وفد رسمي من المعهد البريطاني للمعايير، مؤكدا أن هذا التكريم يعكس الإيمان الراسخ بأن الاستثمار في كفاءاتنا هو جوهر تميزنا وتفوقنا وأهم ركائز النجاح المؤسسي.

وثمن جهود فرق العمل التي تتبنى منهجا مستداما لتعزيز بيئة العمل الإيجابية وترسيخ مفاهيم السعادة المؤسسية والرفاه الوظيفي، معربا عن فخره بالشهادة التي تبرهن على العمل بروح الفريق الواحد والأسرة المتكاملة.

من جانبه، قدم محمد علي المهري، مدير إدارة الموارد البشرية بالدائرة، شرحا حول الجهود التي أدت إلى هذا النجاح، حيث تم تشكيل فريق عمل متكامل من إدارات الموارد البشرية، ومراكز الخدمة، والإستراتيجية والتميز المؤسسي.

وأوضح أن الفريق أعد خطة شاملة ارتكزت على ثمانية محاور رئيسية للمعيار الدولي، شملت القيادة المبنية على القيم، والفعالية التنظيمية، والمكافآت والتقدير، وقياس الأداء، وغيرها من المتطلبات التي أسهم تطبيقها في تحقيق هذا التميز المؤسسي.