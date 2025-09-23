"دبي الصحية" تعين 25 ممرضة إماراتية في اليوم الأول من "رؤية 2025"

دبي في 23 سبتمبر/ وام / أعلنت "دبي الصحية" عن تعيين 25 ممرضة إماراتية، وذلك خلال اليوم الأول من مشاركتها في معرض "رؤية الإمارات للوظائف 2025"، في خطوة تجسد التزامها باستقطاب الكفاءات الوطنية للالتحاق بمهنة التمريض، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لمنظومة الرعاية الصحية.

ورحبت "دبي الصحية" بالكفاءات الوطنية الجديدة في حفل خاص على منصتها بالمعرض، بحضور سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وسعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، وسعادة الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ"دبي الصحية" ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

وخلال الحفل، أدت الممرضات قسم "المريض أولا" تأكيداً على التزامهن بقيم الرعاية والمسؤولية.

وأعرب الدكتور عامر شريف عن فخره بالدفعة الجديدة، مشيرا إلى أن "دبي الصحية" حققت نموا بنسبة 150% في أعداد الكوادر التمريضية الإماراتية خلال السنوات الثلاث الماضية، ليرتفع العدد من 48 إلى 120 ممرضا وممرضة، فيما بلغ إجمالي أعداد الكادر التمريضي من مختلف الجنسيات أكثر من 4400 ممرض وممرضة، يسهمون بدورهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية.

وأكد أن إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اسم حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، على كلية التمريض والقبالة في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، شكل دفعة قوية عززت جهود "دبي الصحية" في استقطاب المواطنين للالتحاق بمهنة التمريض.

وتعد كلية هند بنت مكتوم للتمريض والقبالة مركزاً رائداً لإعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية في مهنة التمريض، عبر تقديم برامج أكاديمية للدراسات العليا، تشمل الماجستير والدبلوم، والشهادات التخصصية في تمريض العناية المركزة، والعناية بالأطفال، والعناية القلبية، والطوارئ، كما تسعى الكلية إلى تقديم درجة البكالوريوس في علوم التمريض قريبا.

ووصف خليفة باقر، المدير التنفيذي للعمليات في "دبي الصحية"، هذا التعيين بأنه محطة مهمة في مسيرة تمكين الكوادر الوطنية، مؤكدا أن أبناء وبنات الوطن هم حجر الأساس في بناء مستقبل صحي مستدام.