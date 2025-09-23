حمدان بن مبارك: نتائج قرعة كأس رئيس الدولة تمنح الفرق المشاركة فرصاً متساوية

أبوظبي في 23 سبتمبر/ وام / أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم أن نتائج قرعة كأس رئيس الدولة للموسم 2025-2026 تحمل في طياتها كل سمات المنافسة القوية والمثيرة، مشيراً إلى أن البطولة الأغلى مناسبة مهمة من مناسبات المجتمع الإماراتي والمقيمين في الدولة، وهي أبرز البطولات المحلية التي تحظى بمتابعة محلية وخارجية.

وثمن معالي رئيس الاتحاد دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" والقيادة الرشيدة لكرة القدم، خاصة كأس رئيس الدولة التي تسجل نجاحات فنية وجماهيرية وإعلامية.

وقال معاليه إن نتائج القرعة تمنح فرق الأندية فرصاً متساوية للتحضير للمباريات، لذا نأمل أن نرى عروضاً فنية مبهرة تسّر الخاطر وتسعد عشاق اللعبة، ونحن على ثقة بأن الجمهور سيحّول مباريات البطولة إلى متعة كروية، وصولاً إلى النهائي الأغلى الذي يُقام في استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي.

وأكد معاليه أن الكأس الغالية أكثر من منافسة كروية فهي مناسبة اجتماعية تبرز فيها الروح الوطنية معززة بتراث الإمارات العريق المبني على قيم التسامح والتعايش.