مجلس حكماء المسلمين ينعى مفتي عام السعودية

أبوظبي في 23 سبتمبر/ وام / نعى مجلس حكماء المسلمين، سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء بالمملكة ورئيس اللجنة الدائمة للإفتاء، الذي توفي اليوم بعد مسيرة حافلة بالعطاء العلمي والشرعي.

وتقدم المجلس بخالص التعازي إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، والشعب السعودي الشقيق في وفاة الراحل، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وطلابه ومحبيه الصبر والسلوان.