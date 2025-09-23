البنك العربي المتحد يقدم فرصاً وظيفية للمواطنين في معرض "رؤية"

الشارقة في 23 سبتمبر/ وام / يقدم البنك العربي المتحد خلال مشاركته في معرض الإمارات للوظائف 2025 "رؤية" فرصاً للتعيين الفوري في مجموعة من الوظائف المتاحة لأصحاب المواهب الإماراتيين الذين يلبّون متطلبات وشروط التعيين.

وقالت هند العطار رئيسة إدارة الثروات البشرية في البنك العربي المتحد إن معرض "رؤية" يمثل منصة مثالية تتيح لنا استعراض الفرص الوظيفية وتعكس مشاركتنا المتكررة في المعرض التزامنا باستقطاب الكفاءات الوطنية وتأهيلها وتمكينها من المساهمة الفعلية في المرحلة المقبلة من النمو.

وقالت نادرة الأنصاري رئيسة التوطين في البنك العربي المتحد إن "رؤية" يوفر لنا عرض الفرص الوظيفية المتاحة والبرامج التدريبية التي صُمِّمت لتزويد الشباب الإماراتي بالمهارات والأدوات اللازمة لبناء مسيرة مهنية ناجحة في القطاع المصرفي.