⁠"إقامة دبي" تحتفي باليوم الوطني السعودي الـ95 بختم يرمز للمحبة والتآخي

دبي في 23 سبتمبر/ وام / احتفت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي باليوم الوطني السعودي الـ95، الذي يصادف 23 سبتمبر، من خلال تنظيم فعاليات خاصة في مطار دبي – مبنى 1، جسدت عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وشهدت الاحتفالية أجواءً مميزة منذ لحظة وصول المسافرين القادمين من المملكة إلى مطار دبي، حيث استُقبلوا بالأعلام والهدايا التذكارية، تعبيرًا عن قيم الضيافة الإماراتية الأصيلة وتجسيدًا للعلاقات المتينة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

كما أُضيئت البوابات الذكية باللون الأخضر، وتم تقديم هدايا للأطفال عبر الشخصيتين الكرتونيتين المحبوبتين "سالم وسلامة"، ليشكل ذكرى فريدة للمسافرين في هذه المناسبة الوطنية الغالية.

وفي بادرة رمزية للتقدير، زُيّنت جوازات سفر السعوديين بختم خاص يحمل شعار اليوم الوطني السعودي الـ95 وعبارة (الإمارات_السعودية_معاً_أبداً)، بما يعكس متانة العلاقات الإستراتيجية والتكامل بين البلدين.

وتأتي هذه المبادرة في إطار رسالة إقامة دبي التي تضع الإنسان في قلب خدماتها، وتكرّس مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة في جودة الحياة، بما يعكس إستراتيجيتها في تعزيز السمعة المؤسسية عبر مبادرات إنسانية تعزز التواصل بين الشعوب وتترجم رؤية القيادة في بناء جسور من المحبة والتآخي.