محمد الشرقي يقدم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي

الشارقة في 23 سبتمبر/ وام / قدم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، واجب العزاء في وفاة الشيخ سلطان بن خالد بن محمد القاسمي، وذلك في مجلس الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي بمنطقة الرملة في إمارة الشارقة.

رافق سموه إلى مجلس العزاء، الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام.

وعبّر سموه عن خالص تعازيه ومواساته إلى الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي وأبناء وذوي الفقيد، سائلًا المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.