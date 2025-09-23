"جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل" تستقبل أكثر من 18 ألف طلب مشاركة

دبي في 23 سبتمبر/ وام / استقبلت وزارة الموارد البشرية والتوطين أكثر من 18 ألف طلب ترشح للمشاركة في الدورة الثالثة من "جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل"، بزيادة تقدر بنحو 134% مقارنة بعدد طلبات الترشح للجائزة في دورتها الثانية والتي بلغت نحو 7700 طلب.

وتعكس الزيادة في طلبات الترشح تنامي أهمية الجائزة، وموثوقيتها لدى الشركات والأفراد، ودورها المحوري في تعزيز اهتمام الشركات والتزامها بالمتطلبات الريادية للجائزة وتطوير نماذجها التشغيلية وامتثالها للتشريعات، وذلك في ظل رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، للجائزة التي تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى الدولة في تكريم الممارسات الرائدة والمتميّزة في سوق العمل على مستوى شركات القطاع الخاص والقوى العاملة.

كما تعكس الزيادة في طلبات الترشح، نجاح توسيع الدورة الحالية من الجائزة، وشمولها لكافة محاور سوق العمل، حيث شهدت الجائزة هذا العام استحداث فئة جديدة ضمن فئة السكنات العمالية بهدف تشجيع الشركات على تبني مبادرات وممارسات وفعاليات ترفيهية مستدامة للعاملين لديها خصوصا في المناسبات الوطنية والاعياد وهو ما يسهم في زيادة الانتاجية ويعزز في الوقت نفسه القيم الإيجابية للعاملين ويحفزهم على الانتماء المجتمعي، الى جانب زيادة عدد المُكرمين إلى 100 فائزا، بدلاً من 84 فائزاً تم تكريمهم في الدورة الثانية.

وقالت سعادة دلال الشحي، وكيل الوزارة المساعد لحماية العمل بالإنابة إن جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل تستمر في ترسيخ مكانتها كنموذج للتنافسية في سوق العمل، حيث تشهد إقبالا استثنائيا وزيادة واسعة في طلبات المشاركة في كل عام، ما يبرز دورها في تحفيز الشركات والقوى العاملة وتعزيز بيئة عمل تنافسية ترسخ ريادة الإمارات في بيئة الأعمال بوصفها أفضل مكان للعيش والعمل والاستثمار في العالم.

وأضافت أن الجائزة تدعم منهجية التكامل والشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما يعد نموذجا في تطبيق المسؤولية المجتمعية ودمجها في كافة تفاصيل بيئة العمل، مؤكدة أهمية ودور الجائزة في تعزيز نجاح واستدامة أعمال الشركات وتكريم ممارساتها المتميزة بما ينسجم مع رؤية الدولة 2031.

وبدأت اللجان المختصة في التقييم الفني والميداني لملفات المشاركين في الجائزة، بناء على نماذج حوكمة رائدة، ومعايير واضحة تتسم بالشفافية والنزاهة، وذلك تمهيدا للإعلان عن الفائزين وتكريمهم في شهر نوفمبر المقبل.

ويأتي عمل اللجان بعد أن تم في 31 أغسطس الماضي اقفال باب تلقي طلبات الترشح للجائزة التي تضم خمس فئات هي: فئة الشركات، وفئة القوى العاملة المتميزة، وفئة السكنات العمالية، وفئة شركاء خدمات الأعمال، إضافة لفئة التكريم الخاص.

وتحصل الشركات الفائزة على حزمة من المزايا من بينها تصنيفها في الفئة الأولى ضمن نظام تصنيف الشركات الذي تتبعه وزارة الموارد البشرية والتوطين والاستفادة من خصومات على الخدمات التي تقدمها الوزارة، فضلا عن منحها الأولوية في إنجاز المعاملات، بينما يحصل الفائزون من الأفراد على جوائز مالية وعينية قيمة.