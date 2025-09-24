برعاية هند بنت مكتوم /"نسائية دبي" تنظم ملتقى "أطفال بعافية وسعادة"

دبي في 24 سبتمبر /وام/نظمت جمعية النهضة النسائية اليوم، الملتقى الصحي الثالث عشر للمرأة، تحت شعار "أطفال بعافية وسعادة" برعاية كريمة من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

ويأتي الملتقى تزامنا مع عام المجتمع وترسيخا لجهود لركائز السياسة الوطنية وجهود دولة الإمارات المبذولة لصحة الطفل، مؤكدين حرص الجمعية على تقديم ملتقى صحي يطرح العديد من المواضيع الهادفة التي ترفع مستوى الوعي الصحي والوقائي، وضم عدداً من الأوراق العلمية الطبية لنخبة من الاستشاريين والأطباء ذوي الكفاءة الطبية، إلى جانب تنظيم ورش وأنشطة متنوعة وإجراء فحوصات مجانية.

وتضمن الملتقى الذي يستمر ليوم غد جلسات متخصصة وامتدت إلى أربع جلسات متتالية، أدارها الدكتور باسم حامد بدر استشاري طب نفسي معتمد .

وكانت الجلسة الأولى بعنوان " صحة الجهاز الهضمي للأطفال تبدأ من التغذية " قدمها الدكتور نافع حسين محمد الياسي - استشاري الجهاز الهضمي للأطفال، أما الجلسة الثانية بعنوان “ بدايات صحية – بناء أسس الصحة مدى الحياة ” قدمها الدكتور إسلام محمد صالح البارودي استشاري طب الأطفال.

بينما الجلسة الثالثة بعنوان " استراتيجيات التغذية التكميلية-سد الفجوات الغذائية " قدمها الدكتور سامح عبد العظيم عبد المجيد - استشاري طب الأطفال، فيما كانت الجلسة الرابعة بعنوان " تحسين صحة حديثي الولادة من خلال التغذية المبكرة " قدمها الدكتور أحمد حسن المازمي - استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة.

واختتمت الجلسات بمساحة حوارية ونقاشية هادفة إذ تم تخصيص وقت كاف للجمهور والمشاركين لطرح تساؤلاتهم واستفساراتهم حول ما طرح من مفاهيم صحية وعلاجية وطبية.

واليوم التالي خصص للورش العلمية الصحية والتثقيفية أولها ورشة صحة الأطفال وسلوكياتهم ومشاكل القلق والتوتر العصبي، تقدمها الدكتورة هبة قطب استشاري طب الأطفال والجهاز العصبي من المملكة العربية السعودية، الورشة التثقيفية: 15 × 15 دقيقة تقدمها الدكتورة سميرة موسى المدير الطبي وتطوير الأبحاث لشركة نوتريفيت.

وقالت سعادة الدكتورة فاطمة الفلاسي المدير العام للجمعية، إنه ضمن مبادرات عام المجتمع ينطلق هذا الملتقى ويؤكد حرص الجمعية ممثلة بإدارة الفعاليات الاجتماعية والصحية على تقديم ملتقىً صحي يطرح العديد من المواضيع الهادفة التي ترفع مستوى الوعي الصحي والوقائي لنصل لابتسامة طفل ٍسعيد ينعم بالصحة والعافية.

وثمنت الرعاية الكريمة للملتقى من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم والذي يستمد نجاحه من التوجيهات السديدة من الشيخة أمينة بنت حميد الطاير رئيسة الجمعية رئيسة مجلس الإدارة وعضوات المجلس.

وأفادت بأن الملتقى يعزز الدور التوعوي من إسهام الجمعية في محور التوعية الصحية للأسرة والمجتمع فالطفل هو الأكثر للأسرة وللوطن هو المستقبل الأهم وتبذل دولة الإمارات الجهود الكبرى لتحقيق صحة أعلى للأطفال وجودة حياة لهم من رعاية وتنمية للطفولة المبكرة إلى مبادرات وطنية صحية للطفولة وتقديم جدول تطعيمات ملزم وضمان التغذية الصحية نظام صحة مدرسية وتطبيق قوانين لحماية الطفل من الإهمال والإساءة مع توفير خدمات للرعاية الصحية الوقائية والعلاجية لأجل النمو السليم لكل طفل كلها جهود تنطلق من ركائز السياسة الوطنية لصحة الطفل بدولة الإمارات.

