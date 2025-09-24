وكيل دائرة الثقافة والسياحة: تنوع الفعاليات الرياضية يرسخ مكانة أبوظبي واجهة للبطولات العالمية

أبوظبي في 24 سبتمبر/ وام/أكدت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، أن الشراكة مع طيران الاتحاد، والدوري الأوروبي لكرة السلة "يوروليج"، لمدة 4 سنوات، استراتيجية، ونموذج متكامل بين المؤسسات في الإمارة، لدعم المشهد الاقتصادي ونموه، والتسويق والترويج الإعلامي.

وقال سعادة سعود عبد العزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، إنهم أمام مرحلة مهمة للوصول إلى شريحة كبيرة من محبي رياضة كرة السلة، من خلال الأحداث الرياضية المتنوعة، لأنها تعزز مكانة أبوظبي، كوجهة للفعاليات الرياضية الكبرى العالمية، بما يسهم في تحقيق جودة الحياة، وتنمية المجتمع.

وأعلن في تصريح اليوم، بمناسبة توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والرعاية الرئيسية للدوري الأوروبي لكرة السلة "يوروليج"، لمدة 4 سنوات، تزايد عدد الممارسين للعبة في إمارة أبوظبي، بنسبة 65 في المائة، بالإضافة إلى زيادة أخرى على مستوى المشجعين أيضاً، بنسبة 25 في المائة، بما يعود بالنفع على المجتمع.

وأشار إلى أن استراتيجية الفعاليات وتنوعها في إمارة أبوظبي، تساعد على إرضاء جميع الأذواق، وتعزيز السياحة، وتسهم في تحقيق المستهدفات الموجودة في استراتيجية السياحة والخاصة بالزوار الدوليين.

وكشف الحوسني، عن المزيد من الفعاليات المتنوعة في الفترة المقبلة، على مستوى إمارة أبوظبي، بكل من العين والظفرة، داعياً جميع أفراد المجتمع إلى الاستمتاع بالفعاليات المتنوعة، ومن بينها مباريات كرة السلة.