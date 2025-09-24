"محمد بن راشد للإسكان" ت تنال تصنيف "7 نجوم"في جائزة الابتكار المؤسسي

دبي في 24 سبتمبر/وام/نالت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان التصنيف الأعلى “7 نجوم” في جائزة الابتكار المؤسسي "Organization-Wide Innovation Award – OWIA"، ضمن فعاليات الدورة الحادية عشرة من المسابقة الدولية لأفضل الممارسات "International Best Practice Competition" لعام 2025 باعتبارها أول جهة على مستوى العالم تنال التصنيف.

ويأتي الإنجاز ليؤكد ريادة المؤسسة في دمج أفضل الممارسات الدولية مع ابتكاراتها النوعية ويجعلها نموذجًا يحتذى به عالميًا في تطبيق الابتكار المؤسسي.

وتنظم الجائزة من قبل جهات دولية متخصصة في نشر وتقييم أفضل الممارسات المؤسسية حول العالم وهي BPIR.com مركز بحوث التميز المؤسسي "COER" والشبكة العالمية للمقارنات المرجعية “GBN”.

وتمنح الجائزة للممارسات الريادية المتميزة والتي تعكس قدرة المؤسسة على تطوير حلول مبتكرة وفعالة ضمن بيئة عمل محفزة وداعمة للابتكار، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وفق استراتيجية المؤسسة ومنظومة الابتكار فيها.

وجاء تقييم المؤسسة وفق عشرة محاور رئيسية تشمل القيادة والتخطيط الاستراتيجي وتطوير القدرات البشرية والعمليات والأدوات والتقنيات وإدارة الأفكار وأفضل الممارسات والموارد والمرافق والثقافة المؤسسية وعلاقات الشركاء وأصحاب المصلحة ومؤشرات الأداء والنتائج المحققة.