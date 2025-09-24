انطلاق فعاليات النسخة الـ 56 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات

الشارقة في 24 سبتمبر / وام / انطلقت اليوم فعاليات النسخة الـ 56 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة على مدى 5 أيام بمشاركة واسعة لأكثر من 500 عارض و1800 من كبار المصممين والصناع والمتخصصين يمثلون كبرى الشركات والعلامات التجارية المحلية والعالمية.

حضر انطلاق المعرض سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة وسعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة وعدد من الشخصيات الرسمية وأعضاء من السلك الدبلوماسي والتجار وممثلي قطاع الذهب والمجوهرات.

وشهد المعرض الكشف عن قطع فريدة واستثنائية من الذهب والمجوهرات والألماس من أبرزها "حلة دبي" التي قدمها "الرميزان للذهب والمجوهرات" وحصدت شهادة موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأثقل فستان في العالم مصنوع من الذهب الخالص عيار 21 قيراطاً وتزن 10.0812 كيلوغرام وتقدر قيمتها بـ 4.6 مليون درهم وتتكون من أربع قطع رئيسية تشمل تاجاً ذهبياً بوزن 398 غرام وعقداً يزن 8810.60 غراما وأقراطاً بوزن 134.1 غرام بالإضافة إلى قطعة الهيار التي تزن 738.5 غرام.

وأكد سعادة عبدالله سلطان العويس أن معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات يمثل منصة مهمة تساهم في تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي لتجارة الذهب والمعادن الثمينة ولا سيما في ظل النجاح المتواصل الذي يحققه المعرض وتمكنه من استقطاب كبرى الشركات وأفضل المصنعين والمصممين من مختلف أنحاء العالم لدوره في توفير مساحة مثالية لعقد الصفقات وبناء الشراكات والاستثمار وتعزيز العلاقات والتعاون بين كبار مصنعي ومنتجي الذهب والمجوهرات والأطراف المعنية في هذا القطاع إقليمياً وعالميا فضلا عن كونه مقصداً متميزاً لعشاق المجوهرات والساعات، حيث يتم عرض أحدث المشغولات من الذهب والمجوهرات والساعات من أكبر بيوت ومصنعي المجوهرات في العالم.

وأشاد بالمشاركة المتألقة لمنصة صاغة الإمارات التي تبرز بوضوح إبداع الشباب الإماراتي في مجال تصميم المجوهرات حيث يقدم المصممون الإماراتيون مجموعة من الأعمال التي تمزج بين الأصالة والتراث مع لمسات من الحداثة والابتكار وهو ما يعكس المستوى المتقدم الذي وصل إليه قطاع صناعة المجوهرات في الدولة.

من جانبه أشار سعادة سيف محمد المدفع إلى أن معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات أصبح من أهم الأحداث المتخصصة من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومقصداً لأهم اللاعبين وأعرق العلامات التجارية في مجال صناعة وتصميم وتجارة المجوهرات والساعات على الساحة العالمية الذين يحرصون سنوياً على المشاركة في الحدث بهدف ترسيخ وجودهم وتوسعة استثماراتهم في أسواق الدولة والمنطقة وعرض أحدث منتجاتهم أمام الزوار الباحثين عن كل جديد في مجال صناعة وتصميم الذهب والمجوهرات معرباً عن توقعاته بأن يُحقق المعرض نتائج إيجابية مُرضية للعارضين وتجار الذهب والمجوهرات وأن يشهد إقبالاً كبيراً من الزوار الذين باتوا ينتظرون المعرض للتعرف على أحدث تشكيلات المجوهرات الفاخرة والساعات الفريدة والأحجار الكريمة والمشغولات الماسية والاستفادة من الفرصة التي يتيحها الحدث للتسوق بأسعار مغرية تعزز مقتنياتهم الثمينة.

ويتميّز المعرض هذا العام بمشاركات دولية واسعة بلغت نسبتها أكثر من 68% من إجمالي المشاركات من بينها دول تشارك للمرة الأولى مثل أستراليا وميانمار وباكستان إلى جانب نخبة من أبرز العلامات التجارية العالمية.

ويسجل المعرض حضوراً لافتاً للمصممين الإماراتيين الذين يشاركون عبر منصة "صاغة الإمارات" المبادرة التي أطلقتها غرفة الشارقة لدعم المواهب الإماراتية الشابة العاملة في قطاع تصميم الذهب والمجوهرات .

