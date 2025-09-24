نهيان بن مبارك يحضر حفل سفارة المملكة العربية السعودية بيومها الوطني الـ95

أبوظبي في 24 سبتمبر/ وام / حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش مساء اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة سلطان بن عبدالله العنقري سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني الـ95 للمملكة، والذي أقيم في فندق قصر الإمارات بأبوظبي.

وهنأ معالية السفير السعودي وأعضاء السفارة باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة .

كما حضر الحفل سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي وكيل وزارة الخارجية، وسعادة أحمد على البلوشي مدير إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكد السفير السعودي متانة العلاقات الأخوية التي تربط قادة وشعبي البلدين الشقيقين.

وأضاف أن العلاقات الإماراتية - السعودية تشهد نمواً متصاعداً وفق الرؤية الواضحة للقادة في البلدين الشقيقين.

وتخللت الحفل أغانٍ وأهازيج من التراثين السعودي والإماراتي.