سعيد الطاير: دبي ملتزمة بالابتكار والاستدامة في استخدام تكنولوجيا التنقل ذاتي القيادة

دبي في 24 سبتمبر/ وام / أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن تنظيم مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2025، يعكس الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي بدبي، لالتزام دبي بالابتكار والاستدامة والتفكير الاستشرافي، من خلال التوسُّع في استخدام تكنولوجيا التنقل ذاتي القيادة، على جميع المستويات والأصعدة.

جاء ذلك في كلمة رئيسية ألقاها معاليه خلال فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، والذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات في دبي تحت شعار "إعادة تعريف النقل: المسار نحو التنقل الذاتي"، حيث تشارك الهيئة كشريك استراتيجي في فعاليات المؤتمر.

وقال "إن دبي تبنّت مهمة طموحة تتمثل في جعل 25% من جميع الرحلات في الإمارة ذكية وذاتية القيادة بحلول عام 2030، وهذا ليس مجرد هدف، بل مهمة نبيلة تعكس عزم دبي على ريادة الثورة الصناعية الرابعة وبناء مدينة ذكية، مستدامة، كفؤة، ومتكاملة".

وأضاف أن تطور التنقل لا يقتصر فقط على السيارات الكهربائية أو ذاتية القيادة، بل يشمل دمج الطاقة النظيفة والابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي في كل جانب من جوانب الحياة الحضرية، وأن مهمة الهيئة في تطوير البنية التحتية والتقنيات اللازمة لجعل التنقل الذكي ليس فقط ممكناً، بل عملياً ومؤثراً أيضاً.

وأوضح أنه بحلول منتصف العام الجاري، قدمت الهيئة أكثر من 42 ألف ميجاوات ساعة من الكهرباء لشحن المركبات الكهربائية، وقد تجاوز عدد المركبات الكهربائية في الإمارة أكثر من 41 ألف مركبة، وشهدت دبي زيادة ملحوظة في استخدام المركبات الكهربائية منذ عام 2015 وارتفع عدد المسجلين في مبادرة "الشاحن الأخضر" للمركبات الكهربائية من 14 متعاملاً في 2015 إلى أكثر من 19 ألف متعامل بنهاية يوليو 2025.

وأفاد بأن الهيئة تضطلع بدور محوري في تحوُّل دبي نحو مدينة ذكية مستدامة من خلال إعادة تشكيل مستقبل الطاقة والتنقل، مشيراً إلى أن مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وهو أكبر مجمّع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، يُعدّ ركناً أساسياً في تنفيذ استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، واللتين تهدفان إلى تلبية 100% من احتياجات الطاقة في دبي من مصادر نظيفة بحلول 2050.

وتابع معاليه " مكّنت مبادرة "شمس دبي" أكثر من 8,600 مبنى في أنحاء الإمارة من إنتاج الكهرباء بالاعتماد على الطاقة الشمسية الكهروضوئية، مما أضاف أكثر من 740 ميجاوات إلى شبكة الهيئة، وفي الوقت نفسه، نستثمر من خلال استراتيجيتنا للشبكات الذكية نحو 7 مليارات درهم، لتوظيف الذكاء الاصطناعي والأتمتة في تعزيز موثوقية وكفاءة خدمات الكهرباء والمياه".