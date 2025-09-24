مجلس قيادات دبي التكنولوجية يناقش مستقبل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني

دبي في 24 سبتمبر/ وام/ استعرض مجلس قيادات دبي التكنولوجية والرقمية، ضمن فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة، سبل تعزيز التحوّل الرقمي وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، واستشراف مستقبل الخدمات والأمن السيبراني، بما يعزز ريادة دبي كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

حضر المجلس نخبة من قادة دبي في قطاع التكنولوجيا والأمن السيبراني وعدد من الخبراء العالميين، حيث افتتح المجلس سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام دبي الرقمية، بكلمة أكد خلالها أن ملتقى محمد بن راشد للقادة يجسد فكر ونهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، في ترسيخ الفكر القيادي المتميز، وتمكين فرق العمل من اتخاذ قرارات إستراتيجية تحقق تحولاً نوعياً في مسارات التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن الملتقى يشكل فرصة مثالية للحوار وتبادل الخبرات والتعرف على مفاهيم قيادية مبتكرة، وتمكين المشاركين من استكشاف حلول مرنة ومبدعة تسهم في تسريع الإنجاز وتحقيق أثر ملموس.

وقال: "يُعد مجلس قيادات دبي التكنولوجية والرقمية منصة إستراتيجية محورية لاستشراف مستقبل الابتكار في دبي، حيث يجمع نخبة من القادة والخبراء العالميين لتعزيز التحوّل الرقمي والأمن السيبراني، وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي، وصياغة سياسات وإستراتيجيات تتيح لدبي الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة، ودعم استدامة التنمية، وتعزيز جاهزية الإمارة لمواجهة تحديات المستقبل".

واستعرض المتحدثون في المجلس أبرز التوجهات العالمية في التحوّل الرقمي والتقنيات المتقدمة، مع تسليط الضوء على المخاطر السيبرانية والتحديات الرقمية المحتملة التي قد تعيد تشكيل موازين القوى عالمياً.

كما قدّموا أدوات عملية تساعد القادة على تحديد التقنيات المناسبة، وبناء المرونة المؤسسية، وتحويل التحديات الرقمية إلى فرص إستراتيجية، بما يعزز مكانة دبي كمدينة رائدة تجمع بين الابتكار الآمن والتكنولوجيا المتقدمة.

وتطرق مجلس قيادات دبي التكنولوجية والرقمية إلى جهود الإمارة في رقمنة جميع جوانب الحياة، وتعزيز جودة الخدمات، وتسهيل الوصول إلى الخدمات بسرعة وكفاءة عالية. وأكد المشاركون أن رقمنة الحياة تجعل دبي نموذجاً عالمياً يحتذى به في توظيف التقنيات الحديثة لخدمة الإنسان.

كما استعرض المشاركون في المجلس مبادرات إمارة دبي لتسريع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مؤكدين أهمية تعزيز دمج هذه التقنيات في جميع القطاعات والمجالات الحيوية للإمارة، بما يضمن أن تتبوأ دبي موقع الريادة في توظيف التقنية وتكون الأسرع في اعتماد التطبيقات المتقدمة.

وأشار المشاركون إلى أن دبي توفر بيئة مثالية لشركات الذكاء الاصطناعي والمواهب العالمية، من خلال تسهيل مزاولة الأعمال، والبنية التقنية المتطورة، والأطر التشريعية المرنة، إضافة إلى منظومة تحفّز الابتكار وتطوير الصناعات المتقدمة، بما يمكّن الجهات والشركات من استثمار حلول الذكاء الاصطناعي لتسريع التطور في مختلف المجالات وتعزيز ريادة الإمارة عالمياً.

واختُتم مجلس قيادات دبي التكنولوجية والرقمية بورشة "القيادة في زمن الذكاء الاصطناعي" بالتعاون مع Google Gemini ومركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي والتي هدفت إلى تمكين القادة من استكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل العمل الحكومي والارتقاء بالخدمات، وتحويل التقنيات إلى حلول تطبيقية مبتكرة تعزز جاهزية دبي للمستقبل وترسّخ ريادتها في التحول الرقمي.

كما هدفت الورشة إلى تقليص الفجوة بين النقاش النظري حول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته العملية، إلى جانب تزويد المشاركين بأدوات وتجارب عملية تساعدهم على ابتكار حلول فعّالة، وتعزيز قدرتهم على تبني التقنيات المتقدمة بشكل سريع وذكي.

وتُعد Google Gemini من أبرز منصات الذكاء الاصطناعي عالميًا، حيث توفر منظومة متكاملة من الأدوات والخدمات تشمل نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي المتقدمة، وتحليلات البيانات الذكية، ووكـلاء الذكاء الاصطناعي (AI Agents) القادرين على التفاعل بذكاء مع البيئات المختلفة.

وتركز الشركة على تمكين المؤسسات والحكومات من تسريع التحول الرقمي عبر تطبيقات عملية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، معززة بقدرات التعلّم المستمر والتكيّف السريع، مما يجعل الحلول أكثر مرونة وقابلية للتوسع. ومن خلال هذه المقاربة، تسعى Google Gemini إلى تحويل الأفكار إلى تجارب رقمية متطورة ومنتجات مبتكرة تُحدث أثرًا ملموسًا على الأداء المؤسسي ونوعية الحياة في المجتمعات.

وتُشكل الشركة جزءًا من منظومة Alphabet التي تضم شركات رائدة في الابتكار مثل Waymo للسيارات ذاتية القيادة وDeepMind للذكاء الاصطناعي وVerily لتحسين جودة الحياة. ومن خلال هذه المنظومة، تسعىGoogle Gemini إلى دعم الحكومات والشركات في مختلف القطاعات على تحويل الأفكار إلى منتجات وخدمات عملية تُحدث أثرًا ملموسًا على المجتمعات والاقتصادات.

ويمثل مجلس قيادات دبي التكنولوجية والرقمية أحد المجالس المتنوعة ضمن ملتقى محمد بن راشد للقادة، إلى جانب مجلس قيادات الهوية الثقافية والإعلامية، ومجلس قيادات المدينة المستقبلية، ومجلس قيادات التكامل المجتمعي، ومجلس قيادات اقتصاد دبي، التي تهدف جميعها إلى تعزيز التعاون وتبادل الرؤى بين صُنّاع القرار والخبراء، ورسم مسارات مستقبلية لإمارة دبي على مختلف الأصعدة.

