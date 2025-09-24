قادة ملتقى محمد بن راشد يؤكدون أن القيادة الحقيقية تتحقق في الميدان

دبي في 24 سبتمبر /وام/أكد عدد من القادة المشاركين في ملتقى محمد بن راشد للقادة الذي جمع أهم ألف شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص، أن القيادة الميدانية والعمل بروح الفريق عنصران أساسيان لترسيخ أفضل الممارسات الإدارية والقيادية وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في أن تكون دبي أفضل مدينة في العالم.

وقال محمد بن غاطي رئيس مجلس إدارة شركة بن غاطي القابضة، إن من أهم الدروس المستفادة من رؤية سموه أن القيادة الحقيقية تتحقق في الميدان حيث يتوجب على القادة النزول إلى مواقع العمل والعمل جنباً إلى جنب مع فرقهم مشيراً إلى أن الإنجازات يجب أن تكون سريعة ومتتالية وأن مسيرة التميز لا تتوقف عند حد معين وأضاف أن السوق العقاري في دبي يتميز بصلابة غير مسبوقة من حيث العوائد الاستثمارية والإيجارية التي تتراوح بين 7 و 10 بالمائة مع تحقيق المستثمرين نسباً تصل إلى 25 إلى30 بالمائة مقابل رأس المال مؤكداً أن بيئة دبي الاستثمارية بما توفره من أمن وأمان وتسهيلات وضريبة منخفضة تمثل ميزة تنافسية مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى.

وأوضح سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام دبي الرقمية، أن دبي تعد نموذجاً عالمياً في المدن الذكية وتتصدر المؤشرات الإقليمية في الابتكار وجودة الحياة مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات نوعية في مختلف القطاعات من الموانئ والمطارات إلى أساليب الترفيه والخدمات الذكية مؤكداً أن الحفاظ على ريادة دبي يتطلب قيادة تؤمن بالابتكار والجرأة في التنفيذ واستشراف المستقبل، أما سعيد عبد الله ميران المدير الإقليمي في طيران الإمارات فأكد أن الملتقى وفر منصة نوعية جمعت خبرات وقيادات من قطاعات متعددة لتبادل الرؤى والأفكار الاستراتيجية، مشيراً إلى أن التركيز على الإنسان والعمل بروح الفريق والتميز هي ركائز أساسية في تحقيق إنجازات دبي المستقبلية.

وأوضح أن تجربة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في القيادة الميدانية تمثل قدوة للقيادات الشابة في الدولة والمنطقة ويشكل ملتقى محمد بن راشد للقادة حدثاً نوعياً يعكس التزام دبي ببناء جيل جديد من القادة القادرين على دفع مسيرة التطوير والتحول المؤسسي وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للريادة والابتكار.