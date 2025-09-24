الأمم المتحدة :أطفال غزة "عالقون في مقبرة "

نيويورك في 24 سبتمبر/وام/ قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، إن أطفال غزة "عالقون في مقبرة"، بعد أن تعرضوا للقصف والتشويه والتجويع والحرق والدفن أحياءً تحت أنقاض منازلهم، والفصل عن آبائهم.

جاء ذلك خلال بيانه أمام فعالية عقدت اليوم ، على هامش الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، دعا فيه الدول الأعضاء للإنضمام الى الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وأكد فليتشر على ضرورة منح العاملين في المجال الإنساني إمكانية الوصول إلى نساء وأطفال وكبار السن في غزة، الذين "لا يستطيعون تقبّل بيانات القلق".

وشدد على ضرورة السعي لتحقيق المساءلة، مشيرًا إلى أن معاناة الأطفال لا تقتصر على غزة، حيث كان من بين القتلى والأسرى أطفال في إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. وأشار إلى أن الأطفال في الضفة الغربية، يواجهون أيضًا مستويات متصاعدة من العنف.

ومن جانبه، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) باستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك في عدة أحياء بمدينة غزة، حيث وردت أنباء عن مقتل وإصابة أشخاص وتضرر البنية التحتية.

