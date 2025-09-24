"بيئة" تطلق النسخة الـ 14 من "جائزة رواد المستقبل 2025 "

الشارقة في 24 سبتمبر/ وام/ أطلقت مجموعة "بيئة" المتخصصة في مجال الاستدامة والابتكار على مستوى المنطقة النسخة الـ 14 من "جائزة رواد المستقبل" .

وتُقام الجائزة تحت رعاية الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، وتتيح فرصة المشاركة وتقديم المشاريع المبتكرة أمام كلٍ من الأفراد والمجموعات التي يصل عدد أفرادها إلى خمسة أشخاص من الطلاب والمختصين والمدارس والجامعات والشركات من مختلف أنحاء العالم وتُقيَّم الابتكارات بناءً على هدفها والنتائج التي تحققها مع التركيز على الأصالة وإمكانية التطوير والتطبيق بما يتماشى مع أحد المواضيع الرئيسية لدورة العام الحالي من الجائزة، وتشمل: تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والاقتصاد الدائري والحد من النفايات والطاقة النظيفة والمتجددة والذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية لتحقيق الاستدامة والتصميم المستدام واستراتيجيات الحياد المناخي.

ويمتد إرث المبادرة لأكثر من 13 عاما.

وشهدت جائزة رواد المستقبل 2024 مشاركة المتقدمين من 10 دول .

وقالت هند الحويدي الرئيس التنفيذي للتطوير، " "بيئة" تعكس "جائزة رواد المستقبل" مسيرة تطور "بيئة" من شركة رائدة في دولة الإمارات في مجال الاستدامة لتصبح مجموعة ذات مكانة إقليمية بارزة، حيث انطلقت الجائزة في البداية كمبادرة للطلاب في المدارس لتتوسّع بعدها وتشمل الداعمين والمبتكرين في مجال الاستدامة من المؤسسات والشركات من جميع أنحاء العالم وبدعمٍ كريم من الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي تواصل الجائزة تشجيع تبادل أفضل الممارسات وعقد علاقات الشراكة العالمية بين مختلف الأجيال والدول وندرك أنه لا يمكن بناء مستقبل مستدام بجهود فردية ولذا يسرنا تقديم المبادرة بوصفها منصة تجمع المبتكرين من مختلف المجتمعات والاختصاصات والخبرات ونتطلع قدماً لدورة العام الجاري والتي نثق بأنها ستكون الأكثر تميزاً في تاريخ الجائزة".

ويمكن التسجيل للمشاركة في دورة العام الحالي للأفراد والمجموعات والمدارس والجامعات والشركات من مختلف أنحاء العالم، وذلك ضمن 4 فئات رئيسية تتميز كل منها بمعايير تقييم فريدة يتوجب على المشاركين تحقيقها قبل الخضوع لعمليات التقييم اللاحقة

وينتهي تسجيل المشاركات في 30 أكتوبر 2025 وسيجري اختيار الفائزين الثلاثة عن كل فئة بناءً على النتائج التي يحصل عليها المشاركون من جانب لجنة التحكيم على أن يُقام حفل توزيع الجوائز في أبريل 2026.