انطلاق المعرض الفني "صلة.. ما تبقى لكم" في مركز مرايا للفنون

الشارقة في 24 سبتمبر/ وام/ انطلقت مساء أمس في مركز مرايا للفنون، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، فعاليات المعرض الفني “صلة.. ما تبقى لكم”، وهو معرض بارز مكرّس للغة التطريز الفلسطيني ويستمر حتى 5 من يناير 2026.

ويؤكد مركز مرايا للفنون عبر المعرض التزامه بالحفاظ على الممارسات الثقافية التي تحتفي بالهوية والمقاومة والتجدد.

حضر افتتاح المعرض سعادة أحمد عبيد القصير الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" والشيح سلطان سعود القاسمي مؤسس مؤسسة بارجيل للفنون وسمر أبو سلطان ممثلة عن السفارة الفلسطينية في دولة الإمارات وخليل عبدالواحد مدير إدارة الفنون التشكيلية في هيئة دبي للثقافة والفنون.

وينظم المعرض بتعاون مشترك بين كل من سيما عزام (مركز مرايا للفنون)، ونور سهيل (1971 – مركز للتصميم)، ورولا العلمي (مؤسسة سلسلة معارض "صلة").

ويضم المعرض أعمالا لـ 25 فنانا ومصمما معاصرا أعادوا تخيّل التطريز الفلسطيني بوصفه فعلًا من أفعال صون الهوية الثقافية ولغة للمقاومة والاستمرارية.

ويستعرض المعرض الخيوط التي تصل بين الماضي والحاضر والتراث والابتكار والقصص الفردية والهوية الجماعية من خلال تحويل الرموز التقليدية إلى أعمال معاصرة بمختلف الوسائط، ويؤكد أن التطريز ممارسة حيّة لا تزال تلهم الإبداع وتعزز التضامن.

كما أُنجزت بعض الأعمال بالتعاون مع مطرّزات من جمعية إنعاش في لبنان مما يعكس التزام المشروع بنقل المعارف بين الأجيال وترسيخ الصمود الثقافي.

وقالت رولا العلمي : " (صلة) تربط بين الماضي والحاضر والحرفة والفن والتقليد والحداثة إنها طريقتي في تكريم التطريز باعتباره قوة تحويلية تربط بين الحكايات الفردية والهوية الجماعية. في عالم يتعرض للتشويه والمحو تصبح صلة خيطًا في شبكة الانتماءات التي تربطنا بهويتنا وببعضنا البعض أرشيفا حيا حيث يلتقي الحميمي بالكوني والمهارة الموروثة بالرؤية المعاصرة”.

وأضافت القيّمتان سيما عزام ونور سهيل :" من خلال «صلة: ما تبقى لكم» أردنا أن نقدّم التطريز ليس فقط كممارسة متجذّرة في التراث الفلسطيني بل أيضًا كلغة تصميم معاصرة تواصل التطور حيث تكشف الأعمال المعروضة أن التطريز شكل دينامي من التعبير الثقافي يربط بين الحرفة والفن وبين الصمود والإبداع ويصل الماضي بمستقبل متخيَّل".