"الفجيرة للبيئة" تشارك في اجتماعات مجلس التنسيق الدولي لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي

هانغتشو في 24 سبتمبر/وام/ شاركت هيئة الفجيرة للبيئة في الدورة الـ 37 لمجلس التنسيق الدولي لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي التابع لبرنامج اليونسكو والكونغرس العالمي الخامس لمحميات المحيط الحيوي، والذي تستضيفه مدينة هانغتشو في جمهورية الصين الشعبية، من 22 إلى 26 سبتمبرالجاري.

وتضمنت الجلسة الافتتاحية استعراض خطة العمل الجديدة لمنظمة الإنسان والمحيط الحيوي الدولية برئاسة السيدة لطيفة يعقوبي، رئيسة المجلس التنسيقي الدولي لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي، والاطلاع على الإنجازات المحققة في إطار استراتيجية برنامج الإنسان والمحيط الحيوي (2015-2025) وخطة عمل ليما (2016-2025) في السياق العالمي الحالي، بالإضافة الى تقديم الخطة الجديدة لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي، حيث تضم الشبكة 759 محمية محيط حيوي في 136 دولة.

وشاركت سعادة أصيلة عبد الله المعلا، مديرة هيئة الفجيرة للبيئة، رئيسة اللجنة التنفيذية للشبكة العربية لمحميات المحيط الحيوي (العربماب) في جلسة حوارية، استعرضت خلالها إنجازات الشبكة العربية خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث عُقِدَت العديد من ورش العمل التفاعلية والتحضيرية، وذلك بهدف التأهيل والتدريب علىإعداد الملفات التمهيدية لإدراج محميات الدول العربية ضمن الشبكة العربية لمحميات المحيط الحيوي والتي تضم حالياً 36 محمية طبيعية.

ويهدف المؤتمر الى تسليط الضوء على توعية المجتمع المحلي من المزارعين في الحفاظ على التربة واتباع أفضل الممارسات في الزراعة المستدامة لضمان تحسين جودة التربة لتحافظ على التوازن البيئي لكوكبنا وهي سبب رئيسي في تعزيز الأمن الغذائي، بالإضافة الى مناقشة التحديات الراهنة وطرح حلول لمجابهة تدهور التربة ودمج المجتمع المحلي ضمن خطط تطوير المحميات الطبيعية للتحول نحومحميات محيط حيوي.

وصرحت المعلا،" تأتي مشاركة الهيئة تجسيداً لرؤية قيادتنا الرشيدة نحو العمل البيئي وأنشطة المحميات ودورها المحوري في التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الدائري والتشجيع على السياحة البيئية لترسيخ أسس مجتمع متوازن وبيئة خضراء يعززان من جودة الحياة، حيث تعمل الهيئة وفق خطة وطنية بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب من خلال اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة على تطوير منظومة المحميات الطبيعية البرية والبحرية في إمارة الفجيرة".

وأكدت دعمها للمحميات الطبيعية المرشحة من الدول العربية كمحميات محيط حيوي لانضمامها ضمن شبكة الماب العربية والمتوقع الإعلان عنها في ختام فعاليات الكونغرس.

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات ترأست اللجنة التنفيذية لشبكة العربماب في عام 2023 ممثلة في سعادة أصيلة المعلا، والتي تترجم جهود إمارة الفجيرة المبذولة في تحقيق أبرز الإنجازات بإدراج محمية الوادي الوريعة الوطنية، ضمن محميات المحيط الحيوي في عام 2018 نظراً لمراعاتها الحفاظ على التوازن بين الإنسان والبيئة في مختلف الأنشطة التي تخدم المحمية والمجتمع المحلي.