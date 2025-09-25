" مجلس الشارقة الرياضي" ينظم "تحدي الحفية الجبلي" في كلباء نوفمبر المقبل

الشارقة في 25 سبتمبر/وام/ ينظم مجلس الشارقة الرياضي"تحدي الحفية الجبلي" في مدينة كلباء، يومي الأول و الثاني من نوفمبر المقبل كأول فعالية من نوعها في دولة الإمارات تستمر 24 ساعة وتهدف إلى تعزيز الثقافة الرياضية المجتمعية من خلال رياضات الجري والمشي الجبلي "هايكينج" في بيئة طبيعية فريدة.

يُعد التحدي فعالية مفتوحة للهواة والمحترفين من مختلف الفئات العمرية، ويتضمن سباقات متنوعة تُقام في قلب الطبيعة الجبلية الخلابة بمنطقة الحفية، ويستعرض من خلالها المشاركون مهارات التحمل والقوة والسرعة، مروراً بعدة مسارات تنتهي جميعها عند بحيرة الحفية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المجلس في مقره الرئيسي بحضورممثلي الاتحادات والأندية والجهات الراعية والداعمة من بينهم سعيد العاجل رئيس إتحاد الإمارات للرياضة للجميع، وبخيت القرص مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس وسلطان العبيدلي المختص برسم المسارات الجبلية إلى جانب ممثلي شركتي "بيكس" و"القدرة" المنفذتين للسباق والشركات المنظمة للسباق.

تنطلق السباقات من بحيرة الحفية، مستهدفة فئات عمرية تبدأ من 10 سنوات فما فوق، بمشاركة لا تقل عن 700 متسابق من الجنسين.

وتُقام فعاليات اليوم الأول ، لمسافات 2.5 كلم، و4 كلم، و9 كلم، بينما يُخصص اليوم الثاني لسباق التحمل "Last One Standing"، والذي يمتد لمسافات تبدأ من 6 ساعات وتصل حتى 12 و24 ساعة.

وتم رصد جوائزمالية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في فئات المواطنين، والرجال، والسيدات، والفئة المفتوحة وسيُمنح جميع المشاركين ميداليات تذكارية.

ويحظى الحدث بدعم عدد من الجهات الرسمية والمجتمعية، تشمل القيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، واتحاد الإمارات للرياضة للجميع، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية، ومركز الشارقة للعمل التطوعي، ومعهد الشارقة للتراث، إلى جانب عدد من المؤسسات المحلية في مدينة كلباء، منها المجلس البلدي، وبلدية كلباء، ومستشفى NMC، وجامعة كلباء، ونادي اتحاد كلباء، ومؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية.