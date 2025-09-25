النصر يفوز على شعب حضرموت في افتتاح منافسات البطولة العربية للسلة

دبي في 25 سبتمبر/وام/ افتتح فريق النصر مشواره في النسخة الـ37 من البطولة العربية للأندية لكرة السلة بالفوز على شعب حضرموت اليمني بنتيجة 90-67، في المباراة التي أقيمت على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، ضمن منافسات اليوم الأول للبطولة التي يشارك فيها 16 فريقاً وتستمر حتى 6 أكتوبر المقبل.

بذلك تصدر النصر المجموعة الأولى برصيد نقطتين بعد فوزه الأول، متفوقاً بفارق النقاط على القادسية الكويتي الذي تغلب بدوره على حمص الفداء السوري 88-77 في المجموعة نفسها.

وفي المجموعة الثانية، فاز أهلي طرابلس الليبي على الكويت الكويتي 76-72، بينما اختتم الأنطوني اللبناني مباريات اليوم الأول بانتصاره على المنامة البحريني 87-74.

وتتواصل المنافسات غداً (الجمعة) بإقامة أربع مباريات، حيث يلتقي العربي القطري (حامل اللقب) مع الميناء اليمني في المجموعة الثالثة، تليها مواجهتا الحكمة اللبناني مع الريان القطري، والوحدة السوري مع البشائر العماني في المجموعة الرابعة، على أن يختتم اليوم الثاني بلقاء كاظمة الكويتي مع السيب العماني.