كتاب "علمتني الحياة" متوفر بالمكتبات الرئيسية في الدولة من اليوم

دبي في 25 سبتمبر /وام/ صدر اليوم كتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الجديد "علمتني الحياة" في كافة المكتبات الرئيسية في الدولة .

ويُعد الكتاب إضافة نوعية إلى المكتبة الإماراتية والعربية، حيث يجمع خلاصة تجارب سموه الممتدة على مدى عقود في ميادين القيادة والإدارة والتنمية، ويأتي هذا الإصدار استكمالاً لمجموعة المؤلفات التي قدمها سموه خلال السنوات الماضية، والتي رسّخت مكانته كأحد أبرز القادة العرب الذين يحرصون على توثيق تجاربهم ونقلها للأجيال.

وبهذا الإصدار الجديد، يواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جهوده في إثراء الساحة الفكرية والثقافية العربية، عبر توثيق تجارب عملية تسهم في بناء أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، وتؤكد أن الحياة هي المدرسة الكبرى التي يستمد منها الإنسان دروسه وعبره.

يضم كتاب "علمتني الحياة" عدة فصول رئيسية، تتناول محطات بارزة من مسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الحكم والإدارة والحياة اليومية، كما يقدم سموه رؤى عميقة في مجالات القيادة، وبناء الإنسان، وصناعة المستقبل، كما يستعرض الكتاب دروساً قيادية وإنسانية مستوحاة من التجارب اليومية لسموه، ومواقف عملية شكّلت نهجاً ونموذجاً متفرداً في العمل الحكومي والوطني.

ويتميز الكتاب بأسلوبه السلس الذي يجمع بين العمق الفكري والوضوح، مما يجعله موجهاً إلى مختلف فئات القراء من باحثين، وأكاديميين، وطلاب، ومهتمين بتجارب التنمية في دولة الإمارات والعالم العربي.

ومن المتوقع أن يشهد الكتاب إقبالاً واسعاً في أوساط القراء، بالنظر إلى ما حققته مؤلفات صاحب السمو السابقة مثل "رؤيتي" و"قصتي" من نجاح وانتشار محلي وعربي وعالمي، وأكدت إدارات المكتبات الرئيسية أن الكتاب أصبح متوفراً على أرففها ابتداءً من اليوم .



