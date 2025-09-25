رئيس الدولة يستقبل بطل العالم في الوزن المتوسط في منافسات "يو اف سي"

أبوظبي في 25 سبتمبر /وام/ استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" حمزة شيماييف الفائز ببطولة العالم للوزن المتوسط "يو اف سي" التي أُقيمت مؤخراً في مدينة شيكاغو الأميركية.

وهنأ سموه - خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر في أبوظبي - حمزة شيماييف بمناسبة تتويجه بطلاً للعالم في هذه الرياضة متمنياً له التوفيق في مواصلة تحقيق مزيد من الإنجازات والبطولات في المنافسات العالمية.

من جانبه أعرب حمزة شيماييف عن شكره وتقديره للدعم الذي يوليه صاحب السمو رئيس الدولة للقطاع الرياضي والرياضيين في الدولة ورعاية المواهب وتمكينها مما عزز من الحضور العالمي لأبطال الإمارات وتحقيقهم الإنجازات العالمية.

حضر المجلس عدد من سمو الشيوخ وكبار المسؤولين والضيوف.