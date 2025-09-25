تألق "العاصمة" و"أيهم" و"دهسة" و" البارع" في مهرجان "البيت متوحد" للهجن

أبوظبي في 25 سبتمبر/وام/استضاف ميدان الوثبة، اليوم منافسات مهرجان "البيت متوحد" لسباقات الهجن، بمشاركة واسعة للملاك، من أبناء الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي وتضمنت 22 شوطاً لفئة الحقائق، لمسافة 3 كلم، بالميدان الجنوبي.

وتوجت "العاصمة"، لسيف سهيل نخيرات العامري بلقب أول الأشواط، مسجلة4:19:81 دقيقة، وحصدت “مجسم الأبكارمقيض الدار"، بينما انتزع "أيهم"، لمبارك خليفة ضبيب الشامسي ثاني الرموز بحصوله على مجسم "القعدان مقيض الدار" في الشوط الثاني بتوقيت قدره 4:24:70 دقيقة.

وأسفرت منافسات الشوط الثالث عن فوز "دهسة"، لسعيد عامر سالم المغيري بمجسم" الأبكار مقيض خارج الدار" بعد أن قطعت مسافة الشوط في 4:29:13 دقيقة، وذهب الرمز الرابع، إلى "البارع" لراكان محمد سعيد العمري، وكسب مجسم " القعدان مقيض خارج الدار"، في الشوط الرابع مسجلاً 4:25:96 دقيقة.

وشهدت بقية الأشواط منافسة قوية من المطايا المشاركة لحصد المركز الأول في كل شوط، من الخامس إلى الشوط الثاني والعشرين وفازت "منصورة"، لمبارك الظاهري بالشوط الخامس، و"سيوف"، لسعد عثمان محمد بالشوط السادس.

وحصد "ملبي"، لعلي مسفر علي الخييلي، لقب الشوط السابع، وفاز "فال"، لسلطان سويد زايد قشمان، بالشوط الثامن، و"خيال" لسيف سهيل نخيرات العامري، بالشوط التاسع، و"شجاع"، لأحمد سلطان السويدي، بالشوط العاشر، و "الحذرة"، لسلطان سويد زايد قشمان، بالشوط الحادي عشر، و "نهام" لحارب مغير سالم العميمي، بالشوط الثاني عشر، و"الحليانة"، لراشد محمد الشاوي الغفلي، بالشوط الثالث عشر.

وذهب لقب الشوط الرابع عشر إلى " طياري"، لمحمد حمد حميد الدرعي، وكان الشوط الخامس عشر من نصيب "صمود"، لأحمد سلطان السويدي، كما فازت "محبة"، لمحمد علي غابش الوهيبي، بالشوط السادس عشر، و"سياف" لناصر صالح علي الحارثي، بالشوط السابع عشر، و"الشايبة"، لراشد علي سليم العويسي، بالشوط الثامن عشر، و"حدث" لحمود عبدالله شامس، بالشوط التاسع عشر، و" مهم" لمحمد علي غابش الوهيبي، بالشوط ال 20، و"هملولة"، لسليمان مسلم الدرعي، بالشوط ال 21، و"ضرغام" لحمد العامري، بالشوط الـ 22.