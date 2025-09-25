فوز الوصل والعين في دوري أدنوك للمحترفين

دبي في 25 سبتمبر/وام/ فاز الوصل على الشارقة 2-1 اليوم في استاد زعبيل بدبي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم ليرفع رصيده إلى 10 نقاط ويتوقف رصيد الشارقة عند 4 نقاط.

وبالجولة ذاتها فاز العين على شباب الأهلي 1-0 في استاد راشد بدبي وبهذا الفوز رفع رصيده إلى 13 نقطة، وتوقف رصيد شباب الأهلي عند 10 نقاط.