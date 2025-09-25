الأمم المتحدة : السلطات الإسرائيلية تعرقل جميع العمليات الإنسانية الأممية في غزة

نيويورك في 25 سبتمبر/وام/ أعلنت الأمم المتحدة اليوم أن السلطات الإسرائيلية رفضت جميع محاولات المنظمة الدولية لتنسيق وصول موظفيها وشركائها إلى شمال غزة أو داخله، باستثناء مهمة واحدة اضطر المنظمون إلى إلغائها، لصعوبة تنفيذ المهام المخططة لها لا سيما نقل المياه بالشاحنات.

ونوه ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة في تصريحات له إلى التقارير الواردة من مكتب الأمم المتحدة المعني بتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) والتي تشير إلى أن العمليات البرية والقصف وأوامر التهجير الإسرائيلية لا تزال تدفع بموجات نزوح إضافية لسكان مدينة غزة إلى خارجها.

وقال إن الهجمات الاسرائيلية خلال الأسبوع الماضي استهدفت الخيام والمباني السكنية والبنية التحتية لغزة مما شكل تهديدا لاستمرار تشغيل خدمات الإنقاذ، بما في ذلك سيارات الإسعاف والمرافق الصحية والدعم العلاج الغذائي والمطابخ المجتمعية مشيرا إلى أن هناك مئات الآلاف من الناس لا يزالون في غزة رغم تدفقات الهجرة وتآكل قدرة المجتمع الإنساني على دعمهم.

وذكر المتحدث أن تقارير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تشير إلى أن المدنيين في مدينة غزة والشمال يحتاجون إلى دعم إنساني مستدام على نطاق واسع الأمر الذي يتطلب بدوره استمرار الوصول وضمانات سلامة موثوقة لعمال الإغاثة.

وأكد أن الأمم المتحدة لا تزال تتلقى تقارير عن مقتل أو إصابة أشخاص أثناء بحثهم عن الطعام أو المساعدات وقال إنه "وفقًا لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فقد تم الإبلاغ عن 21 حالة وفاة في هذا السياق بين 17 و22 سبتمبر الجاري، بما في ذلك بالقرب من ثلاثة مواقع إمداد عسكرية وعلى طول طريق موراج جنوب خان يونس.

وأضاف أنه منذ 27 مايو الماضي قُتل ما لا يقل عن 2340 شخصًا أثناء بحثهم عن الطعام أو المساعدات، أكثر من نصفهم بالقرب من مواقع إمداد عسكرية والباقي على طرق القوافل.

