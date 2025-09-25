المحكمة الاتحادية العليا توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها العراقية

أبوظبي في 25 سبتمر/وام/ وقعت المحكمة الاتحادية العليا مذكرة تفاهم مع نظيرتها العراقية، بهدف بناء علاقات شراكة فعالة وتحقيق مستوى عال من التعاون وتبادل المعلومات والدراسات في المجالين القانوني والقضائي وذلك خلال زيارة وفد قضائي عراقي اليوم لمقر المحكمة في أبوظبي.

وقع المذكرة معالي محمد حمد البادي الظاهري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، و معالي القاضي منذر إبراهيم حسين، رئيس المحكمة الاتحادية العليا بجمهورية العراق، بحضور سعادة الدكتور مظفر مصطفى الجبوري، سفير جمهورية العراق لدى الدولة، وأعضاء الوفد العراقي، وسعادة القاضي عبدالرحمن البلوشي، وكيل وزارة العدل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية، وعدد من قضاة المحكمة.

وأكد معالي محمد البادي الظاهري، خلال جلسة مباحثات عقدها الطرفان بهدف دعم علاقات التعاون القضائي والقانوني، أهمية زيارة الوفد العراقي ووصفها بأنها إضافة علمية وقانونية تصب في مصلحة دعم منظومة العمل القضائي والقانوني في البلدين.