دبي لكرة السلة يواجه بارتيزان في مشاركته التاريخية الأولى بدوري "اليوروليج" غداً

دبي في 29 سبتمبر/ وام / يستهل فريق دبي لكرة السلة موسمه الأول في الدوري الأوروبي "اليوروليج"، البطولة الأقوى أوروبيا، غداً الثلاثاء بلقاء بارتيزان الصربي على صالة كوكاكولا أرينا في دبي، في خطوة تاريخية تمثل أول مشاركة لفريق من الشرق الأوسط في البطولة.

وأكد عيسى شريف المزروعي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي خلال مؤتمر صحفي عقده النادي اليوم، بحضور وديجان كامينياسيفتش، المدير العام والمؤسس المشارك لنادي دبي لكرة السلة، وباوليوس موتييجوناس، الرئيس التنفيذي لليوروليج.. أن الانضمام إلى اليوروليج جاء بعد دراسة معمقة لكونها البطولة الأقوى في القارة، مشيراً إلى التزام دبي باستضافة أبرز الأحداث الرياضية العالمية، وأن كرة السلة باتت تلعب دوراً متنامياً في إلهام الشباب والمجتمعات.

وقال : نفخر بوجود فريق يمثل مدينتنا على هذا المستوى العالمي المرموق. نشكر كل من ساهم في هذه الفرصة التي تتيح لنا المنافسة على مسرح عالمي أمام جماهير ومتابعين من مختلف أنحاء العالم.

من جانبه، أوضح ديجان كامينياسيفتش أن الاتفاق مع اليوروليج يمتد لخمس سنوات، مؤكداً أن هذه المشاركة تمثل خطوة منطقية وواقعية في هذه المرحلة، لاسيما أن اليوروليج هي أقوى بطولة في القارة، والانضمام إليها يضع دبي في قلب كرة السلة الأوروبية.

ووصف باوليوس موتييجوناس، انضمام نادي دبي إلى البطولة، بأنها لحظة تاريخية للمدينة والنادي، معبّراً عن امتنانه لجميع من ساهم في تحقيقها.

وقال: دبي مدينة عالمية ذات تنوع فريد، ونرى فيها طاقة جديدة ستنعكس على البطولة. الأمر لا يتعلق بالمال فقط، بل بكرة السلة نفسها.