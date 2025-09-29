مجلس التنسيق الدولي لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي يختتم اجتماعاته بمشاركة هيئة الفجيرة للبيئة

هانغتشو في 29 سبتمبر/ وام / اختتمت الدورة الـ37 لمجلس التنسيق الدولي لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي والكونغرس العالمي الخامس لمحميات المحيط الحيوي، أمس في مدينة هانغتشو الصينية بمشاركة هيئة الفجيرة للبيئة، و4,000 مشارك من أكثر من 150 دولة من الأعضاء على مستوى العالم.

وتضمنت الدورة الحالية العديد من الفعاليات الجانبية ومعرض مصاحب لاستعراض جهود وخبرات الدول المشاركة ودمج مبادئ برنامج الإنسان والمحيط الحيوي في سياسات التنمية المستدامة الوطنية، حيث استعرضت اللجنة التنفيذية لشبكة العربماب برئاسة دولة الإمارات أبرز إنجازاتها خلال فترة تولي الرئاسة 2023- 2025، والتي تضمنت تنظيم ورش عمل للدول العربية الأعضاء استضافتها إمارة الفجيرة خلال نفس الفترة لتدريب وتأهيل المحميات الطبيعية نحو الانضمام الى الشبكة العربية لمحميات المحيط الحيوي.

وعلى هامش المؤتمر عقدت اللجنة التنفيذية لشبكة العربماب اجتماعاً تنسيقياً بحضور السيدة لطيفة يعقوبي، رئيسة المجلس التنسيقي الدولي لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي “MAB-ICC”، وسعادة أصيلة عبد الله المعلا رئيسة اللجنة التنفيذية لشبكة العربماب، بحضور الأعضاء من الدول العربية للاطلاع على الملفات المرشحة وتقديم الدعم اللازم لهم لاعتماد أكبر عدد من المحميات المرشحة للانضمام الى الشبكة العالمية لمحميات الإنسان والمحيط الحيوي، بالإضافة الى الاطلاع على خطة عمل برنامج الإنسان والمحيط الحيوي الجديدة للشبكة العربية.

وتهدف الدورة الى التقاء الدول الأعضاء ومشاركة أفضل تجاربهم واستعراض الملفات المرشحة للانضمام لشبكة محميات المحيط الحيوي العالمية من خلال منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، حيث أُعلِنَ خلال المؤتمر انضمام 26 محمية جديدة من 21 دولة الى الشبكة من مختلف دول العالم، من ضمنهم 5 محميات للدول العربية على النحو التالي: محمية الإمام تركي بن عبد الله من المملكة العربية السعودية، ومحميتي عجلون واليرموك من المملكة الأردنية الهاشمية، ولأول مرة في سلطنة عمان محميتي الجبل الأخضر ومحمية السرين، ويعد ذلك إنجازاً غير مسبوقاً للشبكة العربية لمحميات المحيط الحيوي، ليصبح بذلك عدد محميات المحيط الحيوي على مستوى العالم 785 محمية في 142 دولة بمساحة تقدر بـ5% من اجمالي مساحة كوكب الأرض.

وأعربت سعادة أصيلة عبد الله المعلا مديرة هيئة الفجيرة للبيئة – رئيسة اللجنة التنفيذية لشبكة العربماب، عن بالغ سعادتها بانضمام 5 محميات طبيعية من الدول العربية في هذه الدورة الى الشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي، وذلك ترجمةً لجهود الشبكة خلال الأعوام الماضية في العمل الجماعي وورش العمل التفاعلية التي تم تنفيذها واستضافتها في إمارة الفجيرة لتأهيل وتدريب مدراء المحميات في الدول العربية على اعداد ملفات الترشح واعداد الخطط والإستراتيجيات الواجب اتباعها في المحميات الطبيعية لتزيد من نسب تأهلها للانضمام للشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي.