تعادل الوحدة مع تراكتور الإيراني في دوري أبطال آسيا للنخبة

تبريز في 29 سبتمبر/ وام / تعادل الوحدة مع تراكتور سازي الإيراني بدون أهداف اليوم في ملعب يادجار خلال لقاء الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم “منطقة الغرب”.

وبهذه النتيجة رفع الوحدة رصيده إلى 4 نقاط، وتراكتور إلى نقطتين.

وضمن الجولة ذاتها فاز الغرافة القطري على الشرطة العراقي 2-0 في استاد خليفة بالدوحة.

وبهذا الفوز رفع الغرافة رصيده إلى 3 نقاط، وبقي رصيد الشرطة عند نقطة واحدة.

كما فاز الهلال السعودي على ناساف الأوزبكي 3-2 في ملعب ناساف المركزي.

ورفع الهلال رصيده إلى 6 نقاط، وبقي ناساف بلا رصيد من النقاط.