مسؤول أممي يحذر من تسارع النشاط الاستيطاني الإسرائيلي

نيويورك في 29 سبتمبر/ وام / دعا مسؤول أممي، إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، محذرا من استمرار تسارع النشاط الاستيطاني الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال الإحاطة التي قدمها نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الأكبروف، إلى أعضاء مجلس الأمن، خلال الإجتماع الذي عقدوه اليوم الإثنين، لبحث التطورات في الشرق الأوسط، وبصفة خاصة في الأرض الفلسطينية.

واستعرض الأكبروف أبرز ما جاء في تقرير الأمين العام الأخير، حول تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر عام 2016، والذي يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لكل الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، مبلغا أعضاء المجلس بالنهج المتسارع الذي تتبعه السلطات الإسرائيلية حاليا، في توسيع الأنشطة الاستيطانية إلى جانب انتشار البؤر الاستيطانية والخطوات التي يتخذها الكنيست الإسرائيلي لتعزيز ضم الضفة الغربية.

ولفت بهذا الخصوص إلى خطة إسرائيل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في المنطقة E1 في عمق الأرض الفلسطينية، معتبرا هذا التطور بالكارثي، وحذر من أن تنفيذه سيؤدي فعليا إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، مما يقوض تواصل الدولة الفلسطينية ذات السيادة ويزيد خطر التهجير القسري للفلسطيينيين، ويؤجج التوترات.

وأعاد المسؤول الأممي موقف الأمم المتحدة المتشدد بعدم قانونية هذه المستوطنات الإسرائيلية، بوصفها تشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وأعلن بأن هذه الإجراءات الاسرائيلية إنما تقلص بشكل منهجي مساحة الدولة الفلسطينية، وترسخ بشكل أكبر الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية.

وبشأن التطورات في غزة، أعرب الأكبروف، عن استنكار الأمم المتحدة لتصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية بأنحاء قطاع غزة، بما يؤدي إلى فقدان الأرواح بمعدل غير مسبوق بالإضافة إلى التدمير وأدان أيضا قتل المدنيين في غزة، بمن فيهم النساء والأطفال، مجددا دعوة الأمين العام في تقريره إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، والإفراج فورا وبدون شروط عن جميع الرهائن، والوصول الإنساني بدون عوائق إلى أنحاء غزة.

-سر-.