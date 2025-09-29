"اليوم العقاري "لـ “أراضي دبي" وفّر 2071 وظيفة للمواطنين منذ 2023

دبي في 29 سبتمبر/ وام / نظّمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي النسخة الثالثة من اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين بعد نجاح النسختين السابقتين وتوظيف أكثر من 2071 مواطناً منذ يونيو 2023 بهدف تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في القطاع العقاري بما يواكب أجندة دبي الاقتصادية D33 وإستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 وأجندة دبي الاجتماعية 33.

أقيم الحدث بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية وبرعاية رسمية من شركة إعمار العقارية بمشاركة أكثر من 80 شركة عقارية طرحت أكثر من 400 فرصة وظيفية مباشرة ومتنوعة أمام الباحثين عن عمل من المواطنين بما يربط التوظيف بالتأهيل والتدرج المهني داخل مؤسسات القطاع.

حضر الحدث معالي الدكتور عبد الرحمن العور زير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة ومعالي عبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وأكد سعادة عمر حمد بوشهاب مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن المبادرة تمكّن أبناء وبنات الإمارات من دخول القطاع العقاري والارتقاء فيه على أسس مستدامة مستلهمة رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تضع المواطن أولوية في التنمية موضحاً أن النتائج المحققة منذ 2023 تؤكد السير على الطريق الصحيح لتحقيق مستهدفات الأجندات الاستراتيجية.

وأشار سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي إلى أن اليوم العقاري الثالث يمثل خطوة جديدة في تمكين الكفاءات الوطنية وتوفير فرص عمل نوعية داخل القطاع العقاري بما يعزز قدراتهم وتنافسيتهم ويترجم رؤية القيادة الرشيدة في جعل المواطن محور التنمية.