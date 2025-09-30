المناطق الحرة بالشارقة تستعرض حلولها الاستثمارية في "جلوبال ريل 2025"

الشارقة في 30 سبتمبر/ وام / تشارك هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية في فعاليات المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية "جلوبال ريل 2025" الذي أنطلق اليوم ويستمر حتى 2 من أكتوبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) بمشاركة صناع القرار وقادة الفكر وخبراء الصناعة لمناقشة مستقبل أنظمة النقل واستكشاف استراتيجيات التمويل وتسريع اعتماد التقنيات الحديثة.

وتستعرض حرة مطار الشارقة الدولي وحرة الحمرية خلال مشاركتهما في الحدث الذي تنظمه الاتحاد للقطارات بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية ومجموعة "أدنيك" و"دي إم جي إيفنتس" الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية إلى جانب اطلاع المشاركين على ما توفره المنطقتان من بنية تحتية متطورة وخدمات متكاملة وتسهيلات جمركية ولوجستية تتيح للشركات التوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وتهدف الهيئتان من خلال مشاركتهما إلى تسليط الضوء على جهودهما المستمرة في دعم قطاع الخدمات اللوجستية إذ توفران حلولاً متكاملة تلبي تطلعات المستثمرين وتساعدهم على تطوير أعمالهم في الأسواق التنافسية، حيث تتميز هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بقربها الاستراتيجي من مطار الشارقة الدولي مما يسهل حركة البضائع ويعزز مكانتها كبوابة مثالية للشركات التي تستهدف أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

فيما تبرز هيئة المنطقة الحرة بالحمرية كوجهة استثمارية رائدة في مختلف القطاعات الاقتصادية ومركز مهم للخدمات اللوجستية، حيث تضم مجمعا عالميا للخدمات اللوجستية وتمتلك ميناء يبلغ عمقه 14 متراً ويتضمن مرفأ داخليا بعمق 7 أمتار يتميز بقدرته على التعامل مع أحدث أجيال السفن إلى جانب ما توفره من موقع استراتيجي مهم وبنية تحتية متطورة تدعم توزيع الخدمات المتكاملة عبر طرق النقل البرية والبحرية والجوية.

وأكد سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية أن المشاركة في "جلوبال ريل 2025" تأتي في وقت يشهد فيه قطاع النقل والبنية التحتية تحولاً متسارعاً ويمثل ذلك فرصة لإبراز دور المناطق الحرة في الشارقة كوجهات استثمارية قادرة على تلبية متطلبات المستثمرين والشركات العالمية عبر حلول مبتكرة ومرافق متطورة.

وأشار إلى أن المعرض يشكل محطة مهمة للتواصل المباشر مع قادة القطاع وصناع القرار حيث يتيح تبادل الخبرات واستكشاف الشراكات الاستراتيجية التي تعزز سلاسل التوريد وتدعم الابتكار في الخدمات اللوجستية.

ويضم معرض "جلوبال ريل 2025" مركز الابتكار الذي يشكل منصة رئيسية لعرض التقنيات الثورية والحلول الناشئة حيث يتيح المجال أمام المبتكرين للتواصل مع المستثمرين وصناع القرار ويشهد الحدث أكثر من 50 جلسة حوارية وجلسات رئيسية وورش عمل وبمشاركة أكثر من20,000 زائر من مختلف قطاعات الصناعة و200 شركة عارضة و200 متحدث عالمي و800 وفد رسمي من أكثر من 100 دولة.