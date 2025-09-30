كهرباء ومياه وغاز الشارقة تحرز جائزة التميّز في تكنولوجيا الموارد البشرية

الشارقة في 30 سبتمبر/ وام / حازت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة على جائزة التميّز في تكنولوجيا الموارد البشرية ضمن جوائز SHRM MENA AWARDS 2025 محققة المركز الثاني على مستوى الإمارات والمركز الثالث على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

ويأتي هذا الإنجاز تقديراً لجهود الهيئة في تبنّي وتطبيق أحدث الحلول الرقمية المتقدمة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والمنصات الذكية المتكاملة التي أسهمت في تحسين تجربة الموظفين وتبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار.

كما شاركت الهيئة في المؤتمر السنوي لجمعية إدارة الموارد البشرية – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “SHRM MENA 2025” الذي يُعد إحدى أبرز المنصات العالمية لاستشراف مستقبل بيئة العمل والتوجهات الحديثة في الموارد البشرية.

وحظيت الهيئة بتكريم خاص من معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل ورئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تثميناً لدورها في إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية الشابة وتمكين المواهب وتعزيز الأداء المؤسسي.

وتواصل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة ترسيخ ريادتها كمؤسسة سبّاقة في توظيف الحلول الرقمية المتقدمة واستشراف المستقبل وتعزيز تنافسية بيئة العمل على المستويين المحلي والإقليمي.