ولي عهد الشارقة يشهد حفل زفاف حسن عبدالله النومان

الشارقة في 30 سبتمبر/ وام/ شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، عصر اليوم ، حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله حسن عبدالله النومان بمناسبة زفاف نجله حسن على كريمة خالد سالم حمد الشامسي، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

كما شهد حفل الاستقبال سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

وهنأ سموهم العريس وذويه راجين المولى عز وجل أن يبارك للعروسين ويرزقهما حياة سعيدة تسودها المودة والرحمة.